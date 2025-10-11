Байден лечится от онкологии при помощи лучевой терапии
NBC: Байдену назначили курс лучевой терапии
Экс-президент США Джо Байден начал новый этап лечения рака предстательной железы. Об этом пишет телеканал NBC.
Уточняется, что демократу назначили курс лучевой терапии в сочетании с гормональной.
Ранее, в начале сентября, у Байдена удаляли раковые клетки с кожи лица. Заболевание выявили в мае 2025 года.
В 2023 году он также перенёс операцию по удалению злокачественного образования. В ноябре бывшему президенту исполнится 83 года. Политик считался самым старым главой государства.
