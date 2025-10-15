Агата Муцениеце назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце высказала необычную версию о том, что бывший президент США Джо Байден и гендиректор Meta* Марк Цукерберг могут быть рептилоидами. Такое заявление артистка сделала в своём шоу «Догадки Агатки», которое опубликовано в VK Видео.
Муцениеце отметила, что в сети существует множество роликов, на которых Цукерберг «пьёт воду так, будто не умеет этого делать» или «странно моргает». По её словам, аналогичные «необычные черты» можно заметить и у Байдена, который, как утверждает актриса, «носит резиновую маску».
«Это не люди, а полуинопланетяне, ящерообразные существа. Они выдают себя за людей, и мы этого не замечаем», — объяснила Муцениеце своё понимание термина «рептилоид».Ранее заслуженная артистка России Катя Лель заявила о якобы грядущей «глобальной зачистке человечества», отметив, что времени до этого события «практически не осталось».