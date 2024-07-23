Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки

Фото: РИА Новости / Стрингер
Американское телевиденье показало президента страны Джо Байдена, покидающего штат Делавэр в преддверии выступления в Белом доме.
Ожидается, что уже на следующий день американский лидер выступит с обращением к американцам, в котором поднимет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего президентского срока.
Вопрос о том, что на самом деле происходит с Байденом, остается самым обсуждаемым в США. Ранее некоторые американские журналисты и политики отказывались верить, что глава страны жив, пока не появятся новые видео или фото с ним.
Кроме версий о тяжелой болезни или смерти политика, существуют предположения, что в Вашингтоне произошел госпереворот, причем президента отстранило от власти ближайшее окружение.
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Вопрос о том, что на самом деле происходит с Байденом, остается самым обсуждаемым в США. Ранее некоторые американские журналисты и политики отказывались верить, что глава страны жив, пока не появятся новые видео или фото с ним.
Кроме версий о тяжелой болезни или смерти политика, существуют предположения, что в Вашингтоне произошел госпереворот, причем президента отстранило от власти ближайшее окружение.
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Алина Юрчак