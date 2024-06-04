Байден временно запретил предоставлять убежище в США нелегальным иммигрантам из Мексики

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
В Белом доме отметили, что такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер.
Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.
Ранее сообщалось, что правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.
Ранее сообщалось, что правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова