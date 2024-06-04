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Байден временно запретил предоставлять убежище в США нелегальным иммигрантам из Мексики

04 июня 2024, 19:47
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
В Белом доме отметили, что такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер.

Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.



Ранее сообщалось, что правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
04 июня 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
При этом он подчеркнул, что важно учитывать рентабельность производства при решении различных вопросов в данной сфере, пишет ТАСС. Путин также призвал обеспечить поступление соответствующей техники в Минобороны.

Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности. Он подчеркнул, что у Шойгу, который занимает новую должность, будет много работы, учитывая его знание как потребностей Вооруженных сил России, так и возможностей промышленности.

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#шойгу
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Политолог Мезенцев объяснил провал на выборах в ЮАР правящей партии
04 июня 2024, 21:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Старший научный сотрудник института Африки РАН Станислав Мезенцев заявил, что провал на выборах в ЮАР правящей партии связан с накопившимися в стране за долгие годы проблемами.
«Южная Африка – самая развитая территория на Африканском континенте. Но последние годы после ухода Нельсона Мандела, который произвел экономическое чудо безболезненного перехода от апартеида к системе демократической, ситуация в стране ухудшалась. Слишком страна хороша и привлекательная, слишком много эмигрантов, много накопленных проблем», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мезенцев.

Отмечается, что «Африканский национальный конгресс» впервые за 30 лет утратил парламентское большинство на всеобщих выборах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.

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#африка
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#политика
#парламент
#выборы
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Раскрыт главный страх Байдена при поражении Киева
Байден: при поражении Киева в Европе станут вести себя самостоятельно
04 июня 2024, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден переживает, что некоторые страны на границе с Россией, в том числе Польша, станут более самостоятельны. Об этом он рассказал в интервью изданию Time.
«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что планирует определить будущее Европы самостоятельно и на долгое время вперёд, если победит на предстоящих выборах президента в США.

Американский лидер добавил, что Штаты не могут позволить НАТО пасть, а для этого необходимо выстраивать организацию политически и экономически. Кроме того, он отметил, что Вашингтон значительно поддерживает альянс в военном отношении.
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#страны
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#польша
#нато
#байден
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Турчак возглавил Республику Алтай: Карьера политика и многомиллионное состояние жены
Путин предложил вице-спикеру Совфеда Турчаку возглавить Республику Алтай
04 июня 2024, 19:23

Фото: сайт Кремля

4 июня 2024 года российский лидер Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Бывший глава республики Олег Хорохордин сообщил об уходе с этой должности.
О том, как Турчак начинал свою карьеру, кем его отец приходится Путину и какое состояние находится в собственности его семьи, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер-исследователь», в 2014 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «международные отношения».

Дзюдоист, бизнесмен, экономист


В юные годы Андрей Турчак занимался дзюдо. Он также является мастером спорта СССР. Работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».

В 1996-2007 годах трудился на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В двухтысячные годы Турчак был директором по реструктуризации, после чего стал директором по корпоративной политике холдинговой компании «Ленинец». В период с 2003 по 2007 годы Андрей Турчак занимал пост вице-президента ХК «Ленинец».

Карьера Турчака в политике


Свой путь в политике Турчак начал с конца лета 2005 года. Он стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». 15 декабря 2006 года Андрей Турчак был избран председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». В 2008 году занимал должность замсекретаря президиума генерального совета ЕР по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

Член Совета Федерации Турчак


С июля 2007 года по февраль 2009 года Турчак являлся членом Совета Федерации РФ, представителем органа законодательной власти Псковской области. Был наделен полномочиями сенатора Псковским облсобранием. Также Турчак входил в состав комитета СФ по вопросам местного самоуправления, комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008-2009 годах — заместитель председателя комиссии Совфеда по делам молодежи и туризму.

Один из самых молодых губернаторов Псковской области


После вступления в «Единую Россию» политическая карьера Андрея Турчака стремительно пошла в гору — в 2007 он получил мандат в Псковское областное собрание. Спустя несколько лет, когда ему только исполнилось 33 года, он был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области и стал одним из самых молодых губернаторов РФ.

Отец Турчака — бывший заместитель Путина


Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг «Ленинец». Занимает должность президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия».

Миллионное состояние жены Турчака


По данным обнародованной декларации, в 2021 году Андрей Турчак заработал 5,7 миллионов рублей. В том же документе указан официальный доход его супруги Киры — порядка 133 миллионов рублей.

В совместном пользовании у семейной пары имеется два участка: для личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство. Среди имущества также есть два жилых дома, дача, три квартиры в долевой собственности и нежилое помещение. По словам самого Турчака, все губернаторские машины безвозмездно переданы «Ленинцем», личная охрана оплачивается не бюджетными средствами, а квартиры взяты в ипотеку.

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#россия
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#охрана
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#рф
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине
Крупнейшая партия Швейцарии хочет пригласить РФ на конференцию по Украине
04 июня 2024, 18:57

Фото: iStock/william87

Правительство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня.
Такое заявление сделала крупнейшая входящая в правительство политическая партия страны ШНП. Там подчеркнули, что форум в Бюргенштоке ни в коем случае не должен превратиться в одностороннюю конференцию.

Швейцарская народная партия считает, что в мирном процессе должны участвовать все стороны и не надо создавать впечатление, что страна организует конференцию противников России.

Речь идет о письменном приглашении РФ на конференцию, заключили в партии.

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#швейцария
#россия
#украина
#конференция
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Кипр проверит информацию о купленном Зеленским отеле на севере острова
04 июня 2024, 17:59

Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова, передает ТАСС.
По данным турецких СМИ, Зеленский купил отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как сообщает портал Oda.tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой считается нынешний украинский лидер, приобрела люксовый отель, расположенный в городе Кирения на северном побережье Кипра.

Уточняется, что сделка была завершена в мае текущего года, а сумма приобретения, по некоторой информации, составила порядка 150 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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#сми
#отель
#зеленский
#кипр
#деньги
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МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы
Замглавы МИД России Галузин: миссия ЕС в Армении шпионит против Москвы
04 июня 2024, 17:58

Фото: iStock/vlad_karavaev

Миссия Евросоюза в Армении проводит разведывательную деятельность против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.
Согласно его высказываниям, многие потенциальные угрозы, с которыми столкнулся Ереван, могли бы быть предотвращены. Галузин отметил, что для этого армянским властям следовало принять предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о принятии комплекса мер для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном.

Галузин отметил, что предложения от ОДКБ включали в себя серьезные инициативы по военно-технической поддержке, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.

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#сша
#фсб
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«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам
Песков: вопрос объединения Алтая и Алтайского края на повестке не стоит
04 июня 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обучающие ВСУ инструкторы не смогут устоять под ударом РФ, а сообщения об объединении Алтая и Алтайского края — слухи.
Главные заявления официального представителя Кремля — в материале «Радио 1».

У наемников нет иммунитета


Как рассказал Песков, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые обозначил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских боевиков нет никакого иммунитета перед российским ударом. И совсем неважно, французские это наемники или не французские, добавил Песков.

Встреча президентов Боливии и РФ на ПМЭФ


Лидер Боливии Луис Арсе прилетит в Россию на Петербургский международный экономический форум.

По словам Пескова, это будет хорошим поводом для двух президентов пообщаться.

«Дача Путина»


Отвечая на вопрос о сгоревшем здании, которое называют «дачей Путина», Песков заявил, что Кремль не располагает данными об объекте.

На Алтае нет официальной резиденции главы государства, подчеркнул он.

Конференция без цели


Официальный представитель Кремля прокомментировал отказ ряда государств участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Песков назвал их позицию вполне понятной. По мнению Пескова, страны не хотят участвовать в мероприятии, в котором нет целеполагания, поскольку без России обсуждать конфликт невозможно.

Клевета в преддверии Олимпиады


Представитель Кремля категорически высказался о слухах по поводу действий российских агентов, которые якобы хотят помешать проведению Олимпиады. По его словам, эти слухи относятся к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации.

Отставка губернатора Алтая


Как отметил Песков, в Кремле не говорили об объединении регионов Алтая и Алтайского края. Ранее эти слухи связывали с возможным дальнейшим укрупнением регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохордина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.

Помощь морским перевозчикам


По словам Пескова, снабжение Калининградской области морским путем — приоритет для страны.

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем — один из абсолютных приоритетов нашей страны», — сказал он.

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#дмитрий песков
#алтайский край
#наемники
#журналисты
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Политолог Перла объяснил страх Запада перед дружбой РФ и КНР
04 июня 2024, 17:44

Фото: iStock/Zerbor

Политолог Андрей Перла заявил о том, что взаимовыгодное сотрудничество РФ и Китая для Запада вызывает страх и опасения, поскольку это означает для него неизбежное поражение в противостоянии.
«Странно было бы, если бы их пропаганда не пыталась этот союз отрицать. <…> Китай - великая держава, а не сателлит США, этого достаточно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

И если в отношениях РФ и Китая наблюдаются сотруднические отношения, то в стане противников России, наоборот, раздор. Например, как сообщает RT, конфликт между ФБК* и командой Михаила Ходорковского** продолжает усугубляться. Отмечается, что экс-олигарх планирует обвинить Марию Певчих** в клевете и подать на неё в суд, а та, в свою очередь, собирает компрометирующую информацию.

Ранее издание The New York Times сообщило, что приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.



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