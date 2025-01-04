Байден вручит Президентскую медаль Свободы Клинтон, Соросу и Месси

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Президент США Джо Байден вручит Президентскую медаль Свободы известным личностям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Всего медалей удостоены 19 человек, в числе которых бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, американский миллиардер Джордж Сорос, в 2016 году участвовавший в президентских выборах от партии демократов, американский модельер Ральф Лорен, аргентинский футболист Лионель Мессии, ирландский музыкант Боно и американский актёр Дензел Вашингтон.
Напомним, что Президентская медаль Свободы вручается деятелям, которые внесли вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всём мире или другие значимые усилия и инициативы.
Вручение высшей гражданской награды США состоится 4 января.
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Напомним, что Президентская медаль Свободы вручается деятелям, которые внесли вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всём мире или другие значимые усилия и инициативы.
Вручение высшей гражданской награды США состоится 4 января.
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Анастасия Чинкова