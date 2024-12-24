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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Хинштейн наградил медалью Луки Крымского медика, выжившую при атаке ВСУ

Хинштейн наградил медалью Луки Крымского медика, выжившую при атаке ВСУ

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Лукии Крымского врачу скорой помощи Дарье Конновой. Она попала под удар дронов ВСУ, когда ехала с бригадой к Судже, чтобы эвакуировать пострадавших от обстрела.
Об этом сам врио главы региона рассказал в своём телеграм-канале. Бригада, в которой работала Дарья, ехала к Судже, когда их атаковали украинские дроны. Водитель и фельдшер погибли, врач уцелела, хотя была тяжело ранена. Хинштейн подчеркнул: медики понимали, насколько опасно ехать туда, где стреляют, но без доли сомнения отправились выполнять свой долг.

Сейчас Дарья продолжает лечение и восстановление. По его словам, она обязательно вернётся на станцию скорой помощи в память о погибших коллегах и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна её профессия.



Хинштейн выразил надежду, что после окончания ординатуры Дарья Коннова останется работать врачом в Курской области.

«Такие люди — пример для других», — подчеркнул врио губернатора.

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#курская область
В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для участников СВО
Часть гуманитарной помощи для сирот в Донбассе и бойцов сгорела в Архангельске
24 декабря 2024, 17:09

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Архангельске неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в офис с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил общественник Владислав Жгилев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, огонь уничтожил часть гуманитарной помощи для детей-сирот в Донбассе и военнослужащих.

Сотрудники полиции и представители регионального управления МЧС не комментировали ситуацию.
«Таких подлецов и предателей, как тот, что закинул нам горящие бутылки, надо ловить и наказывать по всей строгости», — написал Жгилев.
Ранее газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии Магера Хаддада сообщила, что группа иностранных боевиков подожгла рождественскую ёлку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама.

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#гуманитарная помощь
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#военные
#донбасс
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СК РФ возбудил дело против вторгшегося в Курскую область наёмника из Норвегии
24 декабря 2024, 16:59

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева. Он в составе наёмнического подразделения ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область.
Этот викинг кавказского происхождения заочно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта) и частью 3 статьи 359 УК РФ (наёмничество), указано в сообщении СК РФ.

Следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает участие в боевых действиях на стороне Украины на территории Российской Федерации. Он и другие представители наёмнических формирований в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. В целях устрашения они совершали многочисленные преступления против мирного населения российского региона.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.

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#курская область
#наемники
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В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей
24 декабря 2024, 16:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Часть украинских военных, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко, слова которого приводит издание «Страна.ua».
16 декабря украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных сведений, сообщал, что количество уголовных дел, возбуждённых по статье о дезертирстве в этом году увеличилось в 3,7 раза, а по статье о самовольном составлении части – в 3,3 раза, по сравнению с прошлым годом.

Горбенко подчеркнул, что процент оставления части из новосозданных бригад самый большой. Также нередки случаи, когда бойцы сбегают во время учёбы за рубежом. За это следует уголовная ответственность.

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#всу
#обучение
#военные
#верховная рада
#уголовное дело
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В Европе может появиться блок, выступающий за скорое завершение конфликта на Украине
Advance: в 2025 году в ЕС появится блок, выступающий за прекращение конфликта
24 декабря 2024, 16:25

Фото: iStock/Diy13

В Европе в 2025 году сформируется коалиция, которая будет выступать за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом пишет издание Advance.
«Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее», — говорится в статье.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что завершение конфликта на Украине уже в 2025 году не исключено.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте. Он считает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.

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#киев
#рф
#трамп
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Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
Медведев: за год почти 440 тысяч человек заключили контракт на военную службу
24 декабря 2024, 16:01

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что в этом году контракт на военную службу в Вооруженных силах России подписали почти 440 тысяч человек. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее министр обороны ВС РФ Андрей Белоусов сообщил, что более 427 тыс. военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году, в среднем в день контракт заключают более 1200 человек.

Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году
Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта.

С начала специальной военной операции (СВО) государство внедрило ряд мер поддержки для военнослужащих. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты и создание комфортных условий для военнослужащих и их близких. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контракт
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#сво
#вс рф
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Пушилин: потеря Красноармейска — удар по развитию металлургии на Украине
24 декабря 2024, 15:30

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил на пресс-конференции, что потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) будет ударом по развитию металлургии на Украине.
Вооруженные силы Российской Федерации со сложными боями продвигаются вперед в Дзержинске, ещё есть продвижение у Красноармейска и Димитрова, передал Пушилин РИА Новости 19 декабря.

«Поэтому для нас сейчас очень важно освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Именно поэтому для нас сейчас важно освобождение Красноармейска, именно поэтому противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это (потеря города) чревато, если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины», — обратил внимание глава ДНР.


Пушилин подчеркнул, что для республики важна не только металлургия, но и машиностроение, танкостроение. Для развития данных отраслей он выступал, чтобы в ДНР открылось представительство Российской Академии наук.

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#пушилин
#украина
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«Хаос в управлении ВСУ»: названа причина обвала украинского фронта
Волонтер ВСУ Чмут: командование создало хаос в управлении армией
24 декабря 2024, 14:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские власти и командование ВСУ создали хаос в управлении армии. Об этом заявил волонтер ВСУ, глава фонда помощи Тарас Чмут, его слова приводит «Украинская правда».
«Откладывая в свое время закон о мобилизации, откладывая адекватные кадровые назначения, поддерживая амбиции отдельных молодых офицеров иметь большие части, мы породили хаос в управлении войсками», — заявил Чмут.

Он уточнил, что по бумагам на разных участках линии боевого соприкосновения числится множество военных, вооружения, боеприпасов и техники. Однако, по его словам, на самом деле происходит полный обвал украинского фронта по причине хаоса в управлении.

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#вооружения
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FPV-дрон «Гортензия» с проводным управлением начали применять в зоне СВО
24 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/NiseriN

В зоне СВО началось применение нового FPV-дрона «Гортензия». Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Гортензия».
Дрон оснащен уникальной системой управления через оптоволоконный кабель, что обеспечивает высокую стабильность связи и защиту от помех даже в самых экстремальных условиях.

Специалисты бюро отметили, что инновационное крепление оптоволокна отличается надежностью и удобством, что делает его идеальным для использования в сложных ситуациях. Благодаря этому, дрон «Гортензия» демонстрирует отличные характеристики в условиях боевых действий.

Кроме того, дрон оборудован универсальной системой крепления полезной нагрузки. Специальное быстросъемное крепление позволяет использовать не только различные типы снарядов, но и любое дополнительное оборудование, включая системы сброса. Это делает «Гортензию» универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный боец ВСУ рассказал, что его обманом вывезли в Курскую область
24 декабря 2024, 14:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мобилизованного бойца ВСУ Богдана Тимошкова обманом вывезли в Курскую область для участия в боевых действиях, командование обещало ему размещение на границе в Сумской области. Об этом военнопленный рассказал на кадрах, представленных пресс-службой Минобороны России.
Боец рассказал, что попал в Курскую область 14 октября. Командование пообещало, что военных разместят на границе в Сумской области, где они будут копать окопы и блиндажи. Однако затем выяснилось, что их обманули, а отправили в российский регион для участия в боевых действиях.

Также Тимошков рассказал, как попал на фронт. 1 августа 2023 года его мобилизовали в одесском военкомате. Тогда создавалась бригада, куда набрали людей в возрасте старше 47 лет. Затем их отправили на обучение в военный лагерь в Румынии, где они находись один месяц и семь дней.

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#курская область
#всу
#военные
#обучение
#лагерь
#сво
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