Хинштейн наградил медалью Луки Крымского медика, выжившую при атаке ВСУ

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Лукии Крымского врачу скорой помощи Дарье Конновой. Она попала под удар дронов ВСУ, когда ехала с бригадой к Судже, чтобы эвакуировать пострадавших от обстрела.
Об этом сам врио главы региона рассказал в своём телеграм-канале. Бригада, в которой работала Дарья, ехала к Судже, когда их атаковали украинские дроны. Водитель и фельдшер погибли, врач уцелела, хотя была тяжело ранена. Хинштейн подчеркнул: медики понимали, насколько опасно ехать туда, где стреляют, но без доли сомнения отправились выполнять свой долг.
Сейчас Дарья продолжает лечение и восстановление. По его словам, она обязательно вернётся на станцию скорой помощи в память о погибших коллегах и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна её профессия.
Хинштейн выразил надежду, что после окончания ординатуры Дарья Коннова останется работать врачом в Курской области.
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Сейчас Дарья продолжает лечение и восстановление. По его словам, она обязательно вернётся на станцию скорой помощи в память о погибших коллегах и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна её профессия.
Хинштейн выразил надежду, что после окончания ординатуры Дарья Коннова останется работать врачом в Курской области.
«Такие люди — пример для других», — подчеркнул врио губернатора.
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Александр Бойцов