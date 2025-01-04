Алаудинов вручил «корейцу Диме» награду от Минобороны России

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в начале января 2025 года вручил бойцам подразделения госнаграды от Минобороны России. Генерал подчеркнул, что бойцы спецназа были награждены знаками отличия за доблестную службу на тяжёлых участках, включая Курское направление.
В числе наград, которые получили бойцы «Ахмата», – Орден Мужества, медаль «За Отвагу» и Георгиевский крест, отмечает издание NEWS.ru, корреспондент которого присутствовал на церемонии награждения.
Алаудинов в обращении к военным подчеркнул, что 2024 год выдался очень сложным, поскольку приходилось сражаться на тяжёлых участках фронта. Каждый боец отличился мужеством, героизмом и огромным достоинством, за что был награждён государственной наградой.
Отмечается, что среди награждённых был боец Дмитрий Пак с позывным «кореец Дима», которого СМИ Украины пытались выдать за представителя Северной Кореи, якобы прибывшего в зону СВО для участия в боевых действиях. Его наградили Георгиевским крестом.
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Алаудинов в обращении к военным подчеркнул, что 2024 год выдался очень сложным, поскольку приходилось сражаться на тяжёлых участках фронта. Каждый боец отличился мужеством, героизмом и огромным достоинством, за что был награждён государственной наградой.
Отмечается, что среди награждённых был боец Дмитрий Пак с позывным «кореец Дима», которого СМИ Украины пытались выдать за представителя Северной Кореи, якобы прибывшего в зону СВО для участия в боевых действиях. Его наградили Георгиевским крестом.
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Анастасия Чинкова