Байден встретился в Белом доме с Кара-Мурзой* после обмена

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Американский лидер Джо Байден сообщил, что провел встречу с россиянином Владимиром Кара-Мурзой* и его семьей в Белом доме.
«Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США. Владимир провел два с половиной года заключения в России, но сейчас вся семья снова в полном составе», — написал Байден в соцсети Х.
Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
Ранее Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии. По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.
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* признан в РФ иноагентом
Элина Позднякова