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Байден встретился в Белом доме с Кара-Мурзой* после обмена

16 августа 2024, 13:41
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джо Байден сообщил, что провел встречу с россиянином Владимиром Кара-Мурзой* и его семьей в Белом доме.
«Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США. Владимир провел два с половиной года заключения в России, но сейчас вся семья снова в полном составе», — написал Байден в соцсети Х.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.



Ранее Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии. По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.

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ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке, есть погибшие и раненые – видео
Два человека погибли и 11 пострадали при обстреле ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке (видео)
16 августа 2024, 13:33

Фото: сайт Минобороны РФ

ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. В результате прилета снаряда начался пожар, который охватил все здание. В момент атаки там находились около 100 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.
«Были слышны крики женщин и детей. Люди пытались выбраться на улицу, но дым и огонь затрудняли эвакуацию», – пишут очевидцы происшествия.

По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 – пострадали, сообщает Mash. Местные власти назвали действия ВСУ беспощадными и безжалостными.


Ликвидацией пожара занимаются службы экстренного реагирования. Огромный столб дыма от торгового центра видно с разных районов города.

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МЧС в Курской области обезвреживают боеприпасы после обстрелов американской РСЗО
Взрывотехники МЧС обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО
16 августа 2024, 13:15

Фото: Минобороны РФ

Специалисты МЧС России обезвредили 74 суббоеприпасов, которые остались после обстрелов американскими реактивными системами залпового огня в Курской области. Всего взрывотехники очистили от боеприпасов территорию в 2,5 гектара.
«Мы продолжаем активно работать, чтобы обеспечить безопасность граждан и вернуть территорию к нормальной жизни», – цитирует ТАСС официального представителя МЧС РФ Артема Шарова 15 августа.

Оставленные РСЗО боеприпасы могут взорваться при любом случайном контакте, поэтому представляют серьезнею опасность. Специалисты продолжают обезвреживать суббоеприпасы. Население просят быть внимательнее и сообщать властям о любых подозрительных предметах.

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Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, опасаясь слива
Глюкоза отказалась ложиться в рехаб после скандального концерта в Красноярске
16 августа 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, отказалась от лечения в реабилитационном центре после скандального концерта в Красноярске. Вместо рехаба она потребовала, чтобы нужные врачи приходили и наблюдали ее дома.
Певица вела себя крайне странно во время концерта 10 июля – Глюкоза не попадала в ноты и смущала зрителей возмутительными телодвижениями. Многочисленная аудитория решила, что причина в употреблении неких веществ. Знакомые Натальи тогда рассказали, что певица тяжело переживает смерть бабушки. Сама Глюкоза позже призналась, что принимает антидепрессанты.

Теперь Наталья Чистякова опасается, что кто-то может слить публике личную информацию о во время лечения в реабилитационном центре, поэтому решила остаться под наблюдением врачей дома, сообщает Mash.

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#лечение
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Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий
NBC News: Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии
16 августа 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.
Уточняется, что в последней декларации республиканского политика указаны обязательства на сумму более ста миллионов долларов, которые вытекают из трех гражданских исков, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом экс-президента в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с должности главы государства, включая одобренную им Библию.

Согласно информации источника, Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной политиком и исполнителем Ли Гринвудом. Отмечается, что Библия продается в интернет-магазинах за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 долларов.

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#интернет
#политика
#трамп
#доходы
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«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
Глобальное отключение электроэнергии в городах Приморья произошло из-за аварии
16 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/peterschreiber.media

Жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электричества 16 августа. Как сообщают местные в социальных сетях, без света остались такие города, как Владивосток, Находка, а также Чугуевский и Октябрьский районы.
«Электроэнергию отключили из-за крупной аварии в генерации», – пояснили в Министерстве энергетики Приморского края.

В региональном правительстве заверили, что специалисты уже занимаются восстановительными работами на сетях.

По словам жителей приморских городов, электричество массово отключилось примерно после 17.00 по местному времени – около 9 утра по московскому.
«Погас весь Владивосток, лифты встали, светофоры не работают», – пишут люди.

Когда электроснабжение восстановят, пока неизвестно, сроки устранения аварии уточняют. По данным СМИ, ранее в Минэнерго Приморского края проводили тренировку на случай аварийного отключения.

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«‎Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
Onet.pl: польские военные в случае конфликта с РФ погибнут в окопах
16 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/ffikretow

Польские военные в случае конфликта с Российской Федерацией погибнут в окопах. Такое мнение выразили польские офицеры в новой книге «‎Армия в руинах», фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.pl.
«Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим», — сказал один из офицеров.

По его словам, политики из партии «Право и справедливость» обманули людей, пообещав создать армию из 300 000 человек. Боевой офицер и преподаватель военной академии описывает сегодняшнее состояние современной польской армии как недостаточное для текущей геополитической ситуации. Она не способна эффективно защищать границы государства, отметил он.

В книге указано, что после вступления в НАТО политики начали вводить общественность в заблуждение. Они утверждали, что развивать вооруженные силы нет необходимости. Потенциал, возможности и ресурсы, в том числе резервные до вступления в альянс, были намного и намного выше, чем сейчас, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Польшу перебросили более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащие Армии США. В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

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#сша
#боеприпасы
#нато
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Трехлетняя девочка подверглась нападению медведя
В США медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку
16 августа 2024, 11:12

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Соединенных Штатах Америки черный медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку. Об этом информирует Associated Press.
Произошло это в Йеллоустонском национальном парке. Девочка находилась в туристическом лагере. Зверь проник в палатку и напал на ребенка. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка не сообщается.

После инцидента туристический лагерь был эвакуирован, а на месте происшествия установлены ловушки. Медведя удалось поймать и умертвить. Сотрудники департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана обнаружили в лагере мусор и пищевые отходы, которые могли привлечь животное.

Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.

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#лагерь
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Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России
16 августа 2024, 10:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минобороны Канады позволило Украине использовать поставленное канадское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что заявление ведомства последовало после атаки ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители.

Из сообщения неясно, применяли ли ВСУ это вооружение при атаке на Курскую область.

При этом телеканал уточняет, что на недавно снятых на границе и показанных в эфире телеканала CNN видеоматериалах виден канадский бронетранспортёр (БТР) Roshel Senator.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на российский регион была спланирована при участии НАТО и спецслужб западные стран, поскольку без их поддержки Украина бы не осмелилась зайти на территорию РФ.

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#украина
#оружие
#россия
#удар
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В США прошли обыски у ведущего «‎Первого канала»
Rappahannock News: в США ФБР обыскивает дом, принадлежащий политологу Саймсу
16 августа 2024, 08:51

Фото: istock/TheaDesign

В Соединенных Штатах Америки ФБР обыскивает дом, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему «‎Первого канала» Дмитрию Саймсу. Об этом информирует Rappahannock News.
Сообщается, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации заявила, что ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность.

По словам Саймса, он находится за пределами страны и не был уведомлен о каких-либо действиях. Политолог пояснил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

Дмитрий Саймс — американский политолог, историк и учёный. С 2018 года Дмитрий Саймс часто появляется на «Первом канале» в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Большая игра». В 2015 году Дмитрий Константинович выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить!».

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