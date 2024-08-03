Помилования не просили: Что сказали Кара-Мурза*, Яшин* и Пивоваров после обмена

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
1 августа Россия провела обмен осуждёнными с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осуждённых, среди которых оказались Владимир Кара-Мурза*, Андрей Пивоваров и Илья Яшин*. После процедуры обмена в Анкаре они провели пресс-конференцию в Боне, Германии. Что рассказали политики на мероприятии — читайте в материале «Радио 1».
Илья Яшин*Самым ярким моментом пресс-конференции стала эмоциональная речь Ильи Яшина*, который заявил, что не соглашался на участие в обмене.
«Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Это была моя публичная, абсолютно четкая, искренняя и осознанная позиция. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста, понимая себя как российского политика, патриота и гражданина России, чье место в России, путь даже и в тюрьме», — подчеркнул он.
Яшин* пояснил, что видит в этом незаконное выдворение из РФ. Он добавил, что мечтает снова оказаться на родине, но опасается задержания.
Он также поблагодарил всех, кто был причастен к процессу обмена заключенными. Политик отметил мотивы правительства ФРГ за организацию обмена с целью спасения жизней, назвав их «благородными».
«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США
Андрей ПивоваровОппозиционный политик и предприниматель Андрей Пивоваров отметил роль канцлера Германии Олафа Шольца, встречающих россиян в аэропорту, и также поблагодарил всех участников процесса обмена заключенными.
Он подчеркнул, что для его друзей обмен стал спасением от смерти, хотя кто-то мог подумать, что освобождено мало людей.
Пивоваров призвал страны Запада «протянуть руку» россиянам, ослабить санкции и дать людям возможность увидеть мир и получить образование. Он пояснил, что так получится развенчать «миф об осажденной крепости».
Владимир Кара-Мурза*Владимир Кара-Мурза* назвал свои переживания после обмена заключенными сюрреалистическими. Владимир признался, что за небольшой промежуток времени его жизнь в корне изменилась и указал на сложность принятия решения о его обмене для германского правительства.
Он также рассказал о том, что к каждому из заключенных, участвовавших в обмене, был приставлен сотрудник Федеральной Службы Безопасности.
.
До этого Кара-Мурза* подчеркнул, что после его прибытия в Америку первым ему позвонил американский президент Джо Байден.
Читайте также:
«Таблетки уже не помогают»: Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена заключенными
Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключёнными
Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США
*Признаны Минюстом РФ иноагентами
Алина Юрчак