Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Помилования не просили: Что сказали Кара-Мурза*, Яшин* и Пивоваров после обмена

Помилования не просили: Что сказали Кара-Мурза*, Яшин* и Пивоваров после обмена

Илья Яшин*: Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки
03 августа 2024, 13:39
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

1 августа Россия провела обмен осуждёнными с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осуждённых, среди которых оказались Владимир Кара-Мурза*, Андрей Пивоваров и Илья Яшин*. После процедуры обмена в Анкаре они провели пресс-конференцию в Боне, Германии. Что рассказали политики на мероприятии — читайте в материале «Радио 1».

Илья Яшин*

Самым ярким моментом пресс-конференции стала эмоциональная речь Ильи Яшина*, который заявил, что не соглашался на участие в обмене.

«Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Это была моя публичная, абсолютно четкая, искренняя и осознанная позиция. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста, понимая себя как российского политика, патриота и гражданина России, чье место в России, путь даже и в тюрьме», — подчеркнул он.


Яшин* пояснил, что видит в этом незаконное выдворение из РФ. Он добавил, что мечтает снова оказаться на родине, но опасается задержания.

Он также поблагодарил всех, кто был причастен к процессу обмена заключенными. Политик отметил мотивы правительства ФРГ за организацию обмена с целью спасения жизней, назвав их «благородными».
«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США
«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США

Андрей Пивоваров

Оппозиционный политик и предприниматель Андрей Пивоваров отметил роль канцлера Германии Олафа Шольца, встречающих россиян в аэропорту, и также поблагодарил всех участников процесса обмена заключенными.

Он подчеркнул, что для его друзей обмен стал спасением от смерти, хотя кто-то мог подумать, что освобождено мало людей.

Пивоваров призвал страны Запада «протянуть руку» россиянам, ослабить санкции и дать людям возможность увидеть мир и получить образование. Он пояснил, что так получится развенчать «миф об осажденной крепости».

Владимир Кара-Мурза*

Владимир Кара-Мурза* назвал свои переживания после обмена заключенными сюрреалистическими. Владимир признался, что за небольшой промежуток времени его жизнь в корне изменилась и указал на сложность принятия решения о его обмене для германского правительства.

Он также рассказал о том, что к каждому из заключенных, участвовавших в обмене, был приставлен сотрудник Федеральной Службы Безопасности.
.
До этого Кара-Мурза* подчеркнул, что после его прибытия в Америку первым ему позвонил американский президент Джо Байден.

Читайте также:

«Таблетки уже не помогают»: Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена заключенными

Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключёнными

Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США

*Признаны Минюстом РФ иноагентами
#сша
#россия
#политика
#владимир путин
#президент
#образование
#радио
#предприниматель
#жизнь
#страны
#человек
#германия
#фрг
#александр лукашенко
#польша
#байден
#рф
#джо байден
#норвегия
Стало известно об отношении к переговорам с Россией на Украине
RS: на Украине начало меняться отношение к переговорам с РФ
03 августа 2024, 14:20

Фото: istockphoto/3dmitry

Отношение к переговорам с РФ начало меняться на Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).
В материале указывается, что процент тех, кто готов к территориальным уступкам и прекращению боевых действий, за последний год вырос втрое с 10% до 32%. Об этом говорят данные опроса, который опубликовал Киевский международный институт социологии. При этом согласия по поводу того, как должен или будет выглядеть конец конфликта, нет. Обозреватели RS добавили, что очевидна тенденция в пользу компромисса.

«Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — сказано в статье.

Отмечено, что руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба некоторое время назад был в Китае впервые после начала кризиса в республике. Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявлял о своем желании, чтобы представители РФ посетили второй мирный саммит. Москва пока никак не комментировала свою позицию по участию в нем.

Читайте также:

Командир «Ахмата» рассказал, как закончится СВО

Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ в рамках международного права

Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
#россия
#украина
#война
#сво
#спецоперация
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Только рушат»: Захарова прокомментировала слова Буданова* про Крымский мост
Захарова охарактеризовала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
03 августа 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Слова главы украинской разведки Кирилла Буданова* про подготовку атаки на Крымский мост являются терроризмом в чистом виде. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова в беседе с «Известиями».
«Заявления Буданова — терроризм в чистом виде. Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой?» — спросила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон не способен ничего построить в украинской республике, включая демократию и мосты, а может только рушить. Керченский мост, по ее словам, не дает покоя ни Киеву, ни его западным союзникам, однако он является символом того, что народ России стремится к миру и труду.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Читайте также:

Захарова высмеяла слова Макрона об Олимпиаде

Захарова: Выход Киева из некоторых соглашений не влияет на взаимодействие в СНГ

«Человек ли это говорит?»: Захарова ответила Штайнмайеру на слова о Путине
#россия
#украина
#крым
#крымский мост
#мария захарова
#мид
#мид рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Германии высказался об обмене заключенными между РФ и Западом тремя словами
Глава МИД ФРГ Бербок назвала обмен заключенными с РФ крайне деликатной дилеммой
03 августа 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что масштабный обмен заключенными со стороны России и Запада можно назвать «крайне деликатной дилеммой». Об этом информирует Tagesschau.
Бербок отметила, что решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве. По словам политика, на сегодняшний день ощущается облегчение от данного решения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.

Читайте также:

ФСБ показала кадры доставки экс-заключённых для обмена в аэропорт Анкары

TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств

Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
#аэропорт
#россия
#политика
#фсб
#страны
#человек
#кадры
#дмитрий песков
#запад
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране пообещали жесткий удар по Израилю после атаки на лидера ХАМАС
WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
03 августа 2024, 10:25

Фото: iStock/Zeferli

Попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Об этом сообщил неназванный иранский дипломат в разговоре с The Wall Street Journal.
По словам дипломата, ответ со стороны Ирана будет быстрым и жестким. Он добавил, что Тель-Авив «перешел все красные линии».

Арабские чиновники подчеркнули, что передали предупреждение Ирану от имени Тель-Авива и США о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Уточняется, что иранские чиновники понимают риск эскалации конфликта, однако власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткого ответа.

Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Читайте также:

Глава ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по резиденции в Тегеране

Полянский: убийство Хании стало ударом по переговорам между ХАМАС и Израилем

NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
#убийство
#предупреждение
#смерть
#движение
#израиль
#лидер
#чиновники
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Таблетки уже не помогают»: Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена заключенными
Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных, но Белый дом все объяснил
03 августа 2024, 09:42

Фото: РИА Новости / Стрингер

Американский президент Джо Байден снова отличился странным поведением. Политик вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с РФ. Кадры опубликовал телеканал C-SPAN, а на поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.
На авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд проходила церемония встречи заключенных с участием американского лидера. На видео можно заметить, как Байден после приветствия прибывших, внезапно направился в сторону самолета и поднялся по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших.

«Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?» — написал Пособиец на своей странице в социальной сети X.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс пояснил, что Байден поднялся в самолет, чтобы поприветствовать экипаж.

81-летний Байден регулярно подвергается критике из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце руководитель Белого дома вышел из предвыборной гонки, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.

Читайте также:

WSJ: Освобождённый в рамках обмена журналист Гершкович просил Путина об интервью

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина и Гершковича

Освобожденные по обмену граждане США прибыли на родину, их встречает Байден

#самолет
#президент
#видео
#гонки
#церемония
#кадры
#дома
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в РФ
Вице-премьер Киргизии призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
03 августа 2024, 08:23

Фото: istock / HStocks

Бишкек рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не затронут ее граждан, поскольку свободный и равноправный доступ к трудовому рынку — это основополагающий принцип ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в социальной сети X.
Как утверждает Байсалова, если граждан Киргизии приравняют к мигрантам из третьих стран, правительству республики будет трудно объяснить своим жителям участие в ЕАЭС.

До этого в Госдуму России внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в сферах образования и медицины, фармацевтики и некоторых других.

Ранее сообщалось, что прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
100 тысяч за донос на мигрантов: Эксперт прокомментировал новое предложение депутата

Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией

Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений

#законопроект
#ограничения
#мигранты
#киргизия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ермак потребовал отменить Нетребко в Евросоюзе
Андрей Ермак потребовал запретить Анне Нетребко выступать в Евросоюзе
03 августа 2024, 08:16

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить российской оперной певице Анне Нетребко выступать в Евросоюзе. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Как считает Ермак, артистке нужно запретить «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад». Таким образом он прокомментировал сведенья о том, что Нетребко в начале 2025 года будет выступать на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.

По какой причине высокопоставленный чиновник во время военного положения обратил внимание на итальянскую оперу — неизвестно. Ранее стало известно, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.

До этого сообщалось, что тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украину могут заставить снять санкции с российской нефти

Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии

Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
#сша
#telegram
#запад
#украина
#италия
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп раскрыл дату предстоящих дебатов с Харрис
Трамп намерен 4 сентября провести дебаты с Харрис на площадке Fox News
03 августа 2024, 07:57

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Экс-президент США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с вице-президентом США и его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что мероприятие должно пройти в штате Пенсильвания. Площадка в настоящее время еще не определена.

По словам политика, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, так как из президентской гонки вышел Джо Байден. Также Трамп желает, чтобы на предстоящих дебатах с Харрис присутствовали зрители.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Кандидатом Республиканской партии на них стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

Читайте также:

«Лучший полицейский» и сторонница наркотиков: Что известно о преемнице Байдена Харрис

«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США

Штаб Харрис заявил о страхе Трампа перед дебатов с ней
#выборы
#сша
#зрители
#политика
#дональд трамп
#гонки
#лидер
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разработали дрон «Судного дня»
В РФ разработали FPV-дрон «Судного дня» для применения в случае ядерных ударов
03 августа 2024, 07:40

Фото: iStock/Diy13

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Об этом директор Центра Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС.
Кузякин отметил, что дрон был создан в рамках проекта «Хруст». Данное устройство будет контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава.

Специалист также выразил надежду на то, что использовать данный дрон не придется. Однако не готовиться даже к самым худшим и невероятным сценариям было бы преступлением, заключил Кузякин.

Ранее сообщалось, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В России разработали подводный мини-беспилотник

Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
#безопасность
#дрон
#вооружение
#ракета
#обучение
#специалисты
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф