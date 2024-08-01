«Подвиг дипломатии»: в Белом доме высказались об освобождении заключённых из России

Фото: iStock/lucky-photographer
Масштабная сделка между Россией и США по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы стала подвигом дипломатии. Такое заявление сделал Белый дом на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что эта сделка позволила обрести людям свободу. США поблагодарили своих союзников в лице Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции за поддержку на протяжении всего времени переговоров с Россией.
В Белом доме также указали на то, что произошедший обмен стал примером важности друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться в трудную минуту. Союзники Соединённых Штатов делают страну безопаснее, подчеркнули в администрации президента Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что в обмене заключённых между Россией и США участвовали 26 человек, 10 из которых направятся в Россию, трое – в США, а 13 – в Германию.
Читайте также:
TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств
Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США
В Белом доме также указали на то, что произошедший обмен стал примером важности друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться в трудную минуту. Союзники Соединённых Штатов делают страну безопаснее, подчеркнули в администрации президента Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что в обмене заключённых между Россией и США участвовали 26 человек, 10 из которых направятся в Россию, трое – в США, а 13 – в Германию.
Читайте также:
TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств
Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США
Анастасия Чинкова