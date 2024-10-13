Байден всё же решил посетить Германию на предстоящей неделе

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден собирается посетить с рабочим визитом Германию на предстоящей неделе. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Отмечается, что в рамках визита Байден хочет провести переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Встреча планируется на 18 октября.
Как пишет издание, немецкое правительство и правоохранительные органы в преддверии визита американского лидера прорабатывают концепцию обеспечения безопасности.
По данным источников издания, программа Байдена будет заметно сокращена.
Ранее 8 октября Байден решил отложить запланированную на 10-15 октября поездку в ФРГ и Анголу в связи с приближающимся к Штатам сверхмощным ураганом «Милтон». Из-за этого же была отменена назначенная на 12 октября встреча контактной группы по военному содействию Украине на авиабазе Рамштайн.
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Как пишет издание, немецкое правительство и правоохранительные органы в преддверии визита американского лидера прорабатывают концепцию обеспечения безопасности.
По данным источников издания, программа Байдена будет заметно сокращена.
Ранее 8 октября Байден решил отложить запланированную на 10-15 октября поездку в ФРГ и Анголу в связи с приближающимся к Штатам сверхмощным ураганом «Милтон». Из-за этого же была отменена назначенная на 12 октября встреча контактной группы по военному содействию Украине на авиабазе Рамштайн.
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Анастасия Чинкова