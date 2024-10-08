В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.
«Для него (Шольца – ред.) это (разговор с Путиным – ред.) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — заявил источник издания в кабмине ФРГ.
При этом отмечается, что немецкий канцлер будет готов к разговору с Путиным тогда, когда для этого настанет «правильный момент». Именно тогда будет необходимо направить «ясный сигнал».
1 октября стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.
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