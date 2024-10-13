У Германии закончилась крупная военная техника для поставки Украине

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Вооружённые силы Германии больше не имеют в арсенале крупной военной техники, которую они могли бы передать Украине. Об этом сообщила газета Bild.
Отмечается, что Минобороны ФРГ больше не верит в возможность украинской армии провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, а также не планируют передавать новое вооружение ВСУ.
При этом газета отметила, что в арсенале немецких войск ещё порядка 300 танков Leopard 2.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал, что Киеву следует постоянно информировать западных союзников об оперативных планах ВСУ. Он добавил, что Киев находится в зависимом положении, поскольку его действия напрямую зависят от решения Запада.
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При этом газета отметила, что в арсенале немецких войск ещё порядка 300 танков Leopard 2.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал, что Киеву следует постоянно информировать западных союзников об оперативных планах ВСУ. Он добавил, что Киев находится в зависимом положении, поскольку его действия напрямую зависят от решения Запада.
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Анастасия Чинкова