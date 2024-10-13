Стало известно, кто блокирует передачу немецкого оружия Израилю

Фото: iStock/photosvit
Германия с марта этого года не поставляет вооружение Израилю, причём блокируют поставки глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что ранее не было известно, по чьей инициативе заблокированы поставки. Однако сейчас удалось выяснить, что преграды создают высшие министры от партии «Зелёные».
По данным издания, Бербок и Хабек требуют от властей Израиля письменной гарантии того, что передаваемое Берлином вооружение не будет использоваться для совершения актов геноцида.
При этом издание указывает на то, что Германия продолжает передавать оружие Турции.
Читайте также:
У Германии закончилась крупная военная техника для поставки Украине
Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана
Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
По данным издания, Бербок и Хабек требуют от властей Израиля письменной гарантии того, что передаваемое Берлином вооружение не будет использоваться для совершения актов геноцида.
При этом издание указывает на то, что Германия продолжает передавать оружие Турции.
Читайте также:
У Германии закончилась крупная военная техника для поставки Украине
Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана
Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
Анастасия Чинкова