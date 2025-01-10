Байден задремал в первом ряду на похоронах Джимми Картера

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Действующий президент США Джо Байден оказался в центре внимания из-за инцидента на траурной церемонии в память о Джимми Картере, бывшем президенте страны, который скончался в возрасте 100 лет. В Fox News сообщили, что Байден, находясь в первых рядах, задремал прямо во время церемонии прощания.
«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — поражается телеканал.Камеры зафиксировали, как американский лидер сидел с закрытыми глазами, слегка наклонившись вперед, положив руки на колени. Рядом с ним находилась вице-президент Камала Харрис и другие лидеры Демократической партии.
Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год, его смерть стала значимой утратой для страны. Поведение Байдена вызвало критику в американских СМИ, отметивших, что такой момент требует большего уважения и внимания.
Читайте также:
Джимми Картер ушел из жизни: экс-президенту США было 100 лет
Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура из-за смерти Картера
Байден перепутал даты встречи с Путиным и заявил, что знает его 47 лет
Мария Моисеева