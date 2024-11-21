Байден задумал списать Киеву долг в четыре миллиарда

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Администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении списать Украине 4,65 миллиарда долларов долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
Это решение стало частью усилий Вашингтона по поддержке Киева перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу.
Списанию подлежит часть долга в 9 миллиардов долларов, который Украина получила в рамках пакета дополнительного финансирования объемом 60 миллиардов долларов, одобренного в апреле. Согласно документу, такое решение соответствует национальным интересам США и их союзников в ЕС, НАТО и G7.
Украина продолжает формировать бюджеты с рекордным дефицитом. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов, значительную часть которого Киев планирует покрыть за счет помощи западных партнеров.
Однако в западных странах выделение новых пакетов помощи вызывает все больше споров.
Представитель МВФ Гэвин Грей отметил, что международная поддержка Киева со временем будет снижаться, а президент Зеленский жаловался на нехватку средств на собственное вооружение и задержки западной помощи.
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Списанию подлежит часть долга в 9 миллиардов долларов, который Украина получила в рамках пакета дополнительного финансирования объемом 60 миллиардов долларов, одобренного в апреле. Согласно документу, такое решение соответствует национальным интересам США и их союзников в ЕС, НАТО и G7.
Украина продолжает формировать бюджеты с рекордным дефицитом. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов, значительную часть которого Киев планирует покрыть за счет помощи западных партнеров.
Однако в западных странах выделение новых пакетов помощи вызывает все больше споров.
Представитель МВФ Гэвин Грей отметил, что международная поддержка Киева со временем будет снижаться, а президент Зеленский жаловался на нехватку средств на собственное вооружение и задержки западной помощи.
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Мария Моисеева