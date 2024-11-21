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Байден задумал списать Киеву долг в четыре миллиарда

Bloomberg: Байден одобрил списание долга Украине в размере $4,65 миллиарда
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении списать Украине 4,65 миллиарда долларов долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
Это решение стало частью усилий Вашингтона по поддержке Киева перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу.

Списанию подлежит часть долга в 9 миллиардов долларов, который Украина получила в рамках пакета дополнительного финансирования объемом 60 миллиардов долларов, одобренного в апреле. Согласно документу, такое решение соответствует национальным интересам США и их союзников в ЕС, НАТО и G7.



Украина продолжает формировать бюджеты с рекордным дефицитом. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов, значительную часть которого Киев планирует покрыть за счет помощи западных партнеров.

Однако в западных странах выделение новых пакетов помощи вызывает все больше споров.

Представитель МВФ Гэвин Грей отметил, что международная поддержка Киева со временем будет снижаться, а президент Зеленский жаловался на нехватку средств на собственное вооружение и задержки западной помощи.

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Бывший президент Абхазии назвал сроки проведения досрочных выборов в стране
Бжания: выборы президента Абхазии пройдут в первой декаде февраля
21 ноября 2024, 04:23

Фото: istockphoto/Ianm35

Президентские выборы в Абхазии пройдут в первой декаде февраля, заявил бывший глава республики Аслан Бжания. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что власти обеспечат их прозрачность и честность.
Ранее в Сухуме вспыхнули протесты, вызванные соглашением с Россией об инвестициях. Этот документ предполагает строительство гостиничных апартаментов, что оппозиция сочла угрозой для местного бизнеса. Была предпринята попытка захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании.

На данный момент парламент Абхазии уже одобрил отставку президента в закрытом голосовании. Исполняющим обязанности президента назначен Бадра Гунба, который будет руководить республикой до проведения выборов.

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#абхазия
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#заявление
#новости
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Экс-канцлер Германии поделилась поразившим ее качеством Путина
Меркель: уверенность Путина в собственной правоте всегда поражала
21 ноября 2024, 04:20

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она призналась, что больше всего ее поражала его уверенность в собственной правоте. Выдержки из книги «Свобода. Воспоминания 1954–2021» авторства Меркель опубликовала газета Die Zeit, эксклюзивно получившая часть мемуаров.
Меркель вспомнила выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В своей речи российский лидер говорил о роли России в мире, неприемлемости однополярной модели и критиковал войну США в Ираке.

Экс-канцлер отметила, что не считала некоторые положения речи «полностью неверными», включая критику действий США.

В мемуарах, написанных в соавторстве с помощницей Беате Бауман, Меркель подчеркнула, что Путин показал себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. Она также добавила, что Россия не исчезнет с карты мира.

Книга под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» будет представлена 26 ноября в Берлине.

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В Крыму назвали шансы успеха плана вторжения Запада в Белоруссию
Чегринец: западные планы вторжения в Белоруссию обречены на провал благодаря РФ
21 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА Новости заявил, что планы Запада по вторжению в Белоруссию обречены на провал благодаря поддержке России.
Чегринец отметил, что любые попытки дестабилизации ситуации в Белоруссии не приведут к успеху и потерпят крах, так как за Минском стоит надежный союзник.

Он подчеркнул, что западные спецслужбы не смогут дестабилизировать ситуацию, пока сохраняются крепкие белорусско-российские связи.

«Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах, так как за ее спиной стоит надежный союзник и стратегический партнер в лице России, готовой всегда протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета», — признался председатель Чегринец.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал предполагаемые планы нападения на Белоруссию. Он назвал целью Запада создание антироссийского плацдарма через госпереворот, добавив, что Москва и Минск готовы дать адекватный ответ.

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#москва
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#белоруссия
#нападение
#россия
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Депутат Рады объяснил отказ пригласить Зеленского на G20
Депутат Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за нежелания обсуждать мир
21 ноября 2024, 03:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не пригласил Владимира Зеленского на саммит G20, что вызвало критику депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. По его словам, отказ связан с политикой Зеленского, который, как утверждается, избегает мирных инициатив и концентрируется на продолжении конфликта, передает РИА Новости.
Дубинский отметил, что Зеленский демонстрирует нежелание вести диалог о мире, а отказ в участии на саммите G20 лишь подчеркивает изоляцию Украины.

Он также раскритиковал украинского президента за его возмущение и укор в сторону других стран, включая Бразилию и Китай.

«Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим», — написал Дубинский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что решение Лулы да Силвы избежать обсуждения украинского вопроса вызвало недовольство европейских лидеров.

Встреча G20 прошла 18–19 ноября, Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#бразилия
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В России оценили расследование СМИ о планах нападения на Белоруссию
Слуцкий: планы Запада открыть второй фронт в Белоруссии провалятся
21 ноября 2024, 02:11

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью организации госпереворота и создания антироссийского плацдарма, но эти планы обречены на провал, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он заявил РИА Новости, комментируя расследование белорусских журналистов.
ГосТВ Белоруссии ранее сообщило, что оппозиция совместно с Западом планирует нападение на юго-западные территории страны с участием вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По сценарию сначала должны действовать националистические банды, затем подключатся наемники и силы НАТО.

Также утверждается, что подготовку боевиков курируют польские спецслужбы, а Варшава продолжает рассматривать Белоруссию как свои земли.

Слуцкий напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.

«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — подчеркнул он.
Политик уверен, что Минск и Москва готовы дать отпор любым попыткам дестабилизации.

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#россия
#нападение
#оружие
#ядерное оружие
#белоруссия
#леонид слуцкий
#украина
#польша
#литва
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В США высказались о рисках появления ядерного оружия у Украины
Госдеп: ядерный арсенал у Киева усложнит стратегию безопасности для США
21 ноября 2024, 01:52

Фото: iStock/booblik_uk

Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Алекс Белл заявила, что появление у Украины ядерного оружия кардинально изменило бы вызовы в области сдерживания для США и их союзников, передает ТАСС.
«Обладающая ядерным оружием Украина может существенно изменить характер вызовов в области сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Появление таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания», — добавила Белл.
Она отметила, что ядерное оружие в руках Украины усложнит создание эффективной стратегии безопасности и потребует баланса между сдерживанием и контролем над вооружениями. Белл не уточнила возможный курс действий США, если Украина поставит себе целью создать ядерное оружие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наличие у Украины ядерного оружия — единственная альтернатива вступлению в НАТО.

Газета Bild сообщила, что власти Украины рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, однако Зеленский позже опроверг эти намерения на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО.

Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления опасной провокацией, подчеркнув, что Украина не сможет скрыть попытки разработки ядерного оружия, а любые шаги в этом направлении встретят жесткий ответ Москвы.

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Вашингтон допустил обмен ядерными ударами при одном условии
#сша
#оружие
#украина
#разработки
#ядерное оружие
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Вашингтон допустил обмен ядерными ударами при одном условии
Пентагон: обмен ядерными ударами возможен, если выйдет сохранить резервный арсенал
21 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/icholakov

США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен отметил, что США стремятся избегать сценария ядерного обмена, но если он произойдет, то должен быть проведен на условиях, наиболее выгодных для Вашингтона.

Приоритетом останется сохранение резервных мощностей, которые позволят Америке «продолжать лидировать в мире» и сдерживать дальнейшие угрозы.

«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил адмирал, подчеркнув важность стратегического резерва.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Пентагона по готовности ядерных сил США к передаче власти Трампу.


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#сша
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#пентагон
#ядерное оружие
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Верховная рада одобрила закон о лишении госнаград за поддержку России
Зеленский принял закон о лишении госнаград граждан Украины за поддержку РФ
21 ноября 2024, 00:49

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение государственных наград граждан, поддерживающих Россию. Документ был опубликован на сайте Верховной рады.
В среду, 20 ноября, депутаты Рады окончательно одобрили законопроект, о чем сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

«Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать», — написал Железняк в Telegram-канале.
Законопроект о лишении государственных наград, инициированный Зеленским в июле, предполагает наказание за популяризацию России и преступления против Украины, включая лишение звания «Герой Украины».

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#парламент
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Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
Der Spiegel: Червинский назвал подрыв «Северных потоков» благом для ФРГ
21 ноября 2024, 00:33

Фото: iStock/guteksk7

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в подрывах «Северных потоков», заявил, что этот акт принес пользу Германии. В интервью Der Spiegel он назвал взрывы «актом освобождения», который, по его словам, защитил Германию от шантажа.
Червинский отметил, что в условиях военного времени «Северные потоки» являются военной целью, а их подрыв был законным действием. Также он подчеркнул, что этот шаг позволил лишить Германию зависимости от российского газа.

Ранее Der Spiegel сообщал, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц. Руководил диверсией Червинский, а исполнителями стали украинские водолазы, не связанные с силовыми структурами Украины.

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#германия
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