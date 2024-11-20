Военэксперт Баранец объяснил, в чем отличие нынешней ядерной доктрины РФ от предыдущей

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Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, чем предыдущие ядерные доктрины отличаются от нынешней.
По его словам, сейчас порог предупреждения опущен до предела.
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«В советской доктрине был один принцип, который держался много лет: мы будем применять оружие только в качестве ответно-встречного удара, то есть они запустили, и мы делаем ответный удар. В российской транскрипции полтора года назад были существенные поправки, где появились моменты, которые знают на зубок все генералы НАТО: если на Россию или на наших союзников противник нападет даже обычным оружием, и это будет грозить суверенитету и территориальной целостности, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие», — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас порог предупреждения опущен до предела.
«Если даже одна из стран НАТО нападет на нас или на наших союзников, мы будем расценивать это как нападение всего НАТО. В Европе есть страны, которые содержат на своей территории чужое ядерное оружие, они предоставляют пространство. В случае возникновения ситуации эти страны будут поражаться нами так же, как и другие нападающие. И если раньше говорили про ядерное оружие, то сейчас появилось оружие массового поражения, а это не только ядерные ракеты, но и биологическая и химическая зараза», — подчеркнул военный обозреватель.
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Анастасия Бондарева