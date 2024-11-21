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Пентагон заявил, что ядерные силы готовы к передаче власти Трампу

Контр-адмирал Бьюкенен: ядерные силы США готовы к переходу власти к Трампу
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что стратегическое командование США (СТРАТКОМ) готово обеспечить плавный переход власти от президента Джо Байдена к избранному президенту Дональду Трампу. Об этом он сообщил на встрече в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.
Бьюкенен подчеркнул, что вооруженные силы США готовы выполнять приказы новых лидеров и назначенных руководителей Министерства обороны.

«Ядерные силы будут готовы как 19, так и 20 января. Мы всегда готовы», — отметил он.


На выборах 5 ноября Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу над Камалой Харрис от демократов. Его инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

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#пентагон
#ядерное оружие
#власть
Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
Der Spiegel: Червинский назвал подрыв «Северных потоков» благом для ФРГ
21 ноября 2024, 00:33

Фото: iStock/guteksk7

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в подрывах «Северных потоков», заявил, что этот акт принес пользу Германии. В интервью Der Spiegel он назвал взрывы «актом освобождения», который, по его словам, защитил Германию от шантажа.
Червинский отметил, что в условиях военного времени «Северные потоки» являются военной целью, а их подрыв был законным действием. Также он подчеркнул, что этот шаг позволил лишить Германию зависимости от российского газа.

Ранее Der Spiegel сообщал, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц. Руководил диверсией Червинский, а исполнителями стали украинские водолазы, не связанные с силовыми структурами Украины.

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«Никто не хочет ядерной войны»: США призвали к диалогу с Россией
Пентагон: открытый диалог с РФ, КНДР и КНР предотвратит ядерную войну
20 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/Sven Loeffler

США необходимо вести открытый и предметный диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерной войны. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен добавил, что взаимодействие с соперниками должно стать важной частью стратегического сдерживания.

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — отметил он, подчеркнув необходимость комплексного подхода со стороны американского правительства.
Контр-адмирал уточнил, что ни одна страна не хочет ядерной войны и взаимодействие на международной арене остается ключевым шагом для предотвращения глобальных угроз.

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#пентагон
#россия
#ядерное оружие
#китай
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ОНТ: на Белоруссию готовится нападение с территории Польши, Литвы и Украины
20 ноября 2024, 22:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Белорусская оппозиция вместе с Западом готовят операцию по захвату части республики с территории Польши, Литвы и Украины. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ. Цель противника, как отмечается, взять под контроль Кобринский районе и Полесье на юго-западе страны.
«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК («Белорусский добровольческий корпус», который сейчас воюет на стороне ВСУ — прим. ред.), других формирований и «хоругви» из Польши и Литвы», — сказано в материале.
По данным телеканала, в этот же момент внутри страны активизируются прозападные ячейки, подготовкой которых занимаются спецслужбы из Польши, тренировочные лагеря которых расположены во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Познани и Кракове.

Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек пояснил, что сейчас польские ячейки усилили конспирацию и легализовались под видом страйкбольных клубов.

Первыми, как утверждается, в Белоруссию вторгнутся вооруженные националисты, «накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать», а вслед за ними — иностранные наемники.

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#белоруссия
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Зеленский раскрыл, чего не сможет сделать Украина
Владимир Зеленский: Украина не сможет взять Крым военным путем
20 ноября 2024, 21:49

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии, заявил американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский.
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — сказал политик.
Перед этим Зеленский заявил, что Украина может проиграть без американской помощи.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовало большинство. Киев не признал результаты голосования и считает, что Россия должна вернуть полуостров. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом решен окончательно.

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Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада
20 ноября 2024, 21:26

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, что станет ответной мерой в случае реализации недружественных действий Запада. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это будет адекватным ответом со стороны России.
«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — отметил он.
Силуанов подчеркнул, что Россия начнет пользоваться доходами от замороженных активов Запада после информации о недружественных действиях западных стран.

Ранее Владимир Зеленский, говоря о замороженных зарубежных активах России, заявил, что «честно говоря, это украинские деньги». По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

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Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на отрешение Макрона от власти
20 ноября 2024, 21:10

Фото: iStock/SimonLukas

Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на запуск процедуры отрешения президента Эмманюэля Макрона от власти. Об этом сообщает агентство AFP. Запрос, как отмечается, уже одобрили в нижней палате парламента — Бюро Национального собрания.
По информации агентства, левые рассчитывают выдвинуть соответствующую резолюцию в дату своей парламентской ниши, 28 ноября — в день предоставления инициатив.
«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — заявила лидер «Непокоренной Франции» Матильда Пано.
Стоит отметить, что партия уже выдвигала такое предложение в сентябре, однако через две недели инициатива, пройдя несколько этапов рассмотрения, была отклонена на конференции лидеров партий. Агентство отмечает, что нынешний запрос скорее всего ждет та же судьба.

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#макрон
#франция
#парламент
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Премьер-министра Абхазии отправили в отставку
И.о. президента Абхазии Гунба принял отставку премьер-министра Анкваба
20 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/slexp880

Исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. Об этом со ссылкой на источник в руководстве республики сообщает агентство ТАСС.
В соответствующем указе отмечается, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».

Напомним, прежде стало известно, что досрочные выборы президента Абхазии могут назначить на 15 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Гунба также поручил правительству найти средства для оплаты перетока электроэнергии из России в Абхазию. По его словам, на сегодняшний день переток оплачен лишь до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России.

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#премьер-министр
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#парламент
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В России отреагировали на блокировку США резолюции о прекращении огня в Газе
Небензя: США своим вето расписались в ответственности за гибель палестинцев
20 ноября 2024, 20:41

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

США, наложившие вето на резолюцию «десятки» непостоянных членов Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, расписались в своей ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
По его словам, Москва шокирована решением американских коллег, которые заблокировали искренние усилия Совбеза по спасению жизней палестинцев и израильтян.

Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. В соответствующем документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ
И.о. главы Абхазии Гунба поручил найти средства на оплату перетока энергии из РФ
20 ноября 2024, 20:22

Фото: iStock/rarrarorro

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и мобилизовать средства для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. Об этом информирует ТАСС.
По словам Гунбы, на данный момент переток оплачен до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из РФ

Напомним, 19 ноября текущего года парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. В этот же день вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства.

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#парламент
#абхазия
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