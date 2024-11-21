Пентагон заявил, что ядерные силы готовы к передаче власти Трампу

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Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что стратегическое командование США (СТРАТКОМ) готово обеспечить плавный переход власти от президента Джо Байдена к избранному президенту Дональду Трампу. Об этом он сообщил на встрече в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.
Бьюкенен подчеркнул, что вооруженные силы США готовы выполнять приказы новых лидеров и назначенных руководителей Министерства обороны.
На выборах 5 ноября Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу над Камалой Харрис от демократов. Его инаугурация намечена на 20 января 2025 года.
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«Ядерные силы будут готовы как 19, так и 20 января. Мы всегда готовы», — отметил он.
На выборах 5 ноября Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу над Камалой Харрис от демократов. Его инаугурация намечена на 20 января 2025 года.
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Мария Моисеева