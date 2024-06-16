Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно

Фото: whitehouse.gov
Экс-президент США Барак Обама вывел за руку нынешнего президента Джо Байдена со сцены после встречи со сторонниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно видеозаписям из соцсетей, после завершения мероприятия с представителями Демократической партии в Лос-Анджелесе, оба политика вышли на сцену, чтобы попрощаться с гостями. Обама направился к выходу, в то время как Байден замер и не двигался. Тогда экс-президент взял его за руку, помогая ему выйти из ступора и увел его со сцены.
Ранее Байден также растерялся и застыл во время танца на мероприятии, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Как писало издание Daily Mail, «глава государства как будто испытал короткое замыкание, в то время как остальные участники мероприятия продолжали веселиться под зажигательную музыку».
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Артем Кузьмин