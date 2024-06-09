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В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами
09 июня 2024, 12:53
Фото: whitehouse.gov

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений, сообщает Business Insider.
«Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — говорится в статье.
Обозреватели полагают, что Байден фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Отмечается, что это стало разочарованием для украинских чиновников, которые активно продвигали идею вступления в НАТО после окончания войны.



Business Insider также приводит слова Байдена из интервью Time, где он заявил, что не готов поддержать вступление Украины в НАТО из-за значительной коррупции, свидетелем которой он был, когда посещал страну в качестве вице-президента.

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Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США
09 июня 2024, 12:41

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия, будучи несамостоятельным государством, старается угодить одновременно Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО, что приводит к её «разрыву» между ними. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента России опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который утверждал, что после поражения во Второй мировой войне Германия утратила суверенность и самостоятельность.

«В условиях этого дефицита власти Германии изо всех сил пытаются угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как им приходится разрываться?» — отметил Песков.
По мнению представителя Кремля, именно это стремление Германии угодить всем и вызывает заявления немецких политиков о подготовке к крупному конфликту.

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Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом
09 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Delpixart

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Отмечается, что лидеры двух государств обязуются поддерживать усилия Евросоюза и стран «Большой семерки» по получению прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины. Президенты Франции и США обеспокоены поставками оружия РФ, в особенности из Ирана и Северной Кореи.

Главы государств также переживают из-за якобы покупкой Россией «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» из КНР.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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Названа причина, по которой Украина не стала нападать на Приднестровье
Додон: Киев не напал на Приднестровье, потому что де-юре это часть Молдавии
09 июня 2024, 08:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что украинские власти не стали атаковать Приднестровье, так как юридически регион является частью молдавского государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Додон поделился, что неоднократно разговаривал с главой Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским и объяснял ему, что нахождение в составе Молдавии — это единственная гарантия безопасности для региона. Политик отметил, что ВСУ абсолютно точно совершили бы нападение на ПМР после начала спецоперации на Украине.

Додон добавил, что в нынешней ситуации ВСУ необходимо получить согласие Кишинева на подобные действия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#политика
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КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
Ренхап: КНДР с субботы отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
09 июня 2024, 08:07

Фото: iStock/ffikretow

КНДР с субботы, 8 июня, отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Точное количество обнаруженных в воздухе воздушных объектов составляет 330. Отмечается, что более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи.

Согласно информации источника, остальные объекты, по всей видимости, не достигли государства.

Напомним, КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо. Шары с мусором со стороны Северной Кореи также отправлялись в конце мая этого года.

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#южная корея
#мусор
#шар
#политика
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Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
09 июня 2024, 07:22

Фото: сайт Кремля

Помощник президента России Владимир Мединский готов отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории после того, как ведомство возбудило против него уголовные дела. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мединского, он сделал бы это с удовольствием, поскольку такой поступок мог бы многое изменить в жизни украинцев к лучшему. Помощник президента России добавил, что он вместе с Анатолием Торкуновым и академиком Чубарьяном многого добились в вопросах исторического просвещения.

Напомним, 6 июня текущего года на Украине против Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. По данным СБУ, в учебнике полностью сфальсифицирована историческая информация по становлению Украины как государства.

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В Европе поставили под сомнение эффективность французских Mirage для Украины
Business Insider: францукзские истребители Mirage 2000-5 не помогут Киеву
09 июня 2024, 06:47

Фото: iStock/yucelyilmaz

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется, чтобы французские истребители Mirage смогут переломить ход конфликта на Украине, заявил Business Insider.
По мнению опрошенных авиационных экспертов, истребитель Mirage 2000-5 не подходит для использования на Украине.

«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA», – уточнил эксперт Королевского института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

Специалист подчеркнул, что французский самолет будет оснащен ракетами малой дальности, поэтому он не сможет противостоять российским системам ПВО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Киев может использовать Mirage 2000-5 для атаки российских объектов.

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В Германии задержали возможного сторонника ИГ*
DPA: прокуратура ФРГ задержала предполагаемого сторонника ИГ*
09 июня 2024, 06:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Федеральная прокуратура ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей прокуратуры.
Отмечается, что мужчина был задержан в аэропорту Кельн/ Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Задержанный имеет три гражданства: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в передаче денег в сентябре 2023 года через криптовалютную и переводе порядка 1,7 тысячи долларов на счет «Исламского государства в Хорасан», связанного с ИГ*.

Мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за границей и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Основанием для ордера на арест была денежная выплата. Мужчина находится под стражей с вечера пятницы, 7 июня.

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* запрещенная в России террористическая организация
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#германия
#терроризм
#задержание
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Додон: Санду не сможет выиграть выборы честно
09 июня 2024, 05:18

Фото: iStock/bizoo_n

Бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, что президент Молдовы Майя Санду не сможет честно победить на президентских выборах.
«Нынешний президент не может выиграть честно эти выборы. Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре. Она может выиграть только за счет махинаций за рубежом», – сказал он.

По словам Додона, более 55-60% населения Молдовы хотят другого президента.

Ранее бывший президент заявил, что Санду ведет страну к дестабилизации и войне, что отражается в четырехкратном повышении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.

При этом Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.

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#молдавия
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Экс-кандидат в президенты заявил о желании США напасть на Россию
Экс-кандидат Рамасвани: США желают напасть на Россию
09 июня 2024, 04:56

Фото: iStock/donfiore

Бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты хотят напасть на Россию, и призвал Байдена и «двухпартийную фракцию разжигателей войны на Украине» внимательно слушать.

«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», – отметил он.

Бывший кандидат в президенты пояснил, что американские власти никогда не раскрывали цель своих действий на Украине , так как стремились к гибкости. По его словам, Вашингтон «добивается того, чего хотел с самого начала: смены режима в России».

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