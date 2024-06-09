В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений, сообщает Business Insider.
«Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — говорится в статье.Обозреватели полагают, что Байден фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Отмечается, что это стало разочарованием для украинских чиновников, которые активно продвигали идею вступления в НАТО после окончания войны.
Business Insider также приводит слова Байдена из интервью Time, где он заявил, что не готов поддержать вступление Украины в НАТО из-за значительной коррупции, свидетелем которой он был, когда посещал страну в качестве вице-президента.
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