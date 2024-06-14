Bild: Байден «потерялся» на саммите G7 — видео

Фото: сайт Кремля
Очередной казус произошёл с президентом США Джозефом Байденом на саммите G7, проходящем в Италии. Пока остальные лидеры стран «Большой семёрки» смотрели шоу парашютистов, глава Белого дома смотрел в другую сторону, а затем пошёл куда-то прочь от общей группы.
На кадрах, опубликованных немецким изданием Bild, видно, что в то время, как главы государств G7, Еврокомиссии и Евросоюза смотрят шоу и аплодируют парашютистам, Байден смотрит куда-то в сторону, а затем двигается в этом направлении, делая странные жесты руками. Премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось взять «блуждающего» американского президента под руку и вернуть его к общей группе.
Различные казусы, происходящие с лидером США, не перестают веселить и удивлять публику и журналистов. Все помнят, как Байден не мог найти выход со сцены и пытался пожать руку невидимому собеседнику. На днях он в очередной раз перепутал Украину и Ирак. До этого в Нормандии американского президента с трудом остановили, когда он пытался сесть на несуществующий стул.
Читайте также:
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший
Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО
Александр Бойцов