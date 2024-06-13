Байден сообщил об отсутствии оснований для отправки войск США на Украину

Фото: сайт Кремля
Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск Штатов на Украину.
Об этом пишет агентство ТАСС. По словам президента США Джо Байдена, соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом направлено на укрепление военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе.
Незадолго до этого американская газета The New York Times заявила, что войска государств НАТО могут поехать на Украину для обучения боевиков ВСУ.
При этом в начале мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с предложением призвать государства ввести войска в страну.
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Незадолго до этого американская газета The New York Times заявила, что войска государств НАТО могут поехать на Украину для обучения боевиков ВСУ.
При этом в начале мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с предложением призвать государства ввести войска в страну.
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Алёна Самарева