Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу

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Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы повторно выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если бы его оппонент Дональд Трамп не пошёл на данный шаг. Об этом пишет «АиФ».
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — цитирует издание слова американского лидера.
Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США. По мнению аналитиков, политик является основным конкурентом действующего главы государства.
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