Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ

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Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, который предусматривает финансирование государственных СМИ, которые новая власть делает попытки взять под контроль.
РИА Новости сообщает, что в среду министр культуры и национального наследия подписал заявления на увольнения председателей правлений Польского телевидения, Польского радио, а также Польского информационного агентства.
Вместе с этим министр назначил новые наблюдательные советы. Их будет формировать новые правления общественных СМИ.
Ранее сообщалось, что новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.
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Вместе с этим министр назначил новые наблюдательные советы. Их будет формировать новые правления общественных СМИ.
«Я решил наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, куда вошли 3 млрд злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - сообщил Дуда в социальной сети X.В данный момент вместо новостного канала Польского телевидения работает канал tvp1, где показывают в основном художественные фильмы. Нет доступа и к новостному сайту Польского телевидения www.tvp.info.
Ранее сообщалось, что новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.
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Мария Фирсова