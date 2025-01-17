Байден заявил, что обещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ЯО

Владимир Путин и Джо Байден (фото: kremlin.ru)
Уходящий президент США Джо Байден признался, что в ходе одного из разговоров с российским лидером Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала MSNBC.
Ведущий подчеркнул, что в начале украинского конфликта существовал риск применения ядерного оружия. Он поинтересовался у Байдена, был ли у него прямой разговор с Путиным о недопустимости применения такого вида оружия, на что политик ответил утвердительно.
По словам американского лидера, в ходе разговоры были затронуты темы наличия ядерного оружия у Украины и её членства в НАТО. При этом он так и не раскрыл, когда именно состоялся этот разговор.
Байден сказал Путину, что всё ядерное оружие было вывезено с территории Украины, и планов по его возвращению нет. Также он пообещал, что страна не станет членом НАТО, пока не изменит свою систему.
Читайте также:
В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина
Байден в последний момент усложнил Трампу возможность снять санкции с России
Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
По словам американского лидера, в ходе разговоры были затронуты темы наличия ядерного оружия у Украины и её членства в НАТО. При этом он так и не раскрыл, когда именно состоялся этот разговор.
Байден сказал Путину, что всё ядерное оружие было вывезено с территории Украины, и планов по его возвращению нет. Также он пообещал, что страна не станет членом НАТО, пока не изменит свою систему.
Читайте также:
В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина
Байден в последний момент усложнил Трампу возможность снять санкции с России
Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
Анастасия Чинкова