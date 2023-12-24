Байден заявил, что президенты США могут преследоваться законом

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден рассказал, что не видит причин, из-за которых президентов могут освободить от судебного преследования.
Об этом пишет Bloomberg. Таким образом Байден отреагировал на требование бывшего президента США Дональда Трампа об иммунитете.
По мнению Байдена, нет «ни одной причины», чтобы быть уверенным в том, что нужно запрещать преследование американских президентов.
Ранее президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.
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По мнению Байдена, нет «ни одной причины», чтобы быть уверенным в том, что нужно запрещать преследование американских президентов.
«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.Читайте также:
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Мария Фирсова