В ЦАР захотели расширить сотрудничество со странами БРИКС

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В Центрально-Африканской Республике сообщили о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, пишет РИА Новости.
Сейчас в ассоциацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. При этом ещё 23 страны желают вступить в экономический блок. Официальное предложение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года получили ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
Ранее сообщалось, что Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.
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«Страны прибавились в БРИКС с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР», — рассказал Темон.
Ранее сообщалось, что Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.
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Мария Фирсова