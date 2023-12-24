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В ЦАР захотели расширить сотрудничество со странами БРИКС

24 декабря 2023, 11:38
Фото: istockphoto/Uldis Zile

Фото: istockphoto/Uldis Zile

В Центрально-Африканской Республике сообщили о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, пишет РИА Новости.

«Страны прибавились в БРИКС с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР», — рассказал Темон.

Сейчас в ассоциацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. При этом ещё 23 страны желают вступить в экономический блок. Официальное предложение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года получили ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.

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#политика
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Байден заявил, что президенты США могут преследоваться законом
24 декабря 2023, 11:47

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассказал, что не видит причин, из-за которых президентов могут освободить от судебного преследования.
Об этом пишет Bloomberg. Таким образом Байден отреагировал на требование бывшего президента США Дональда Трампа об иммунитете.

По мнению Байдена, нет «ни одной причины», чтобы быть уверенным в том, что нужно запрещать преследование американских президентов.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.

«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.
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#политика
#сша
#джозеф байден
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Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
24 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/rarrarorro

США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Как стало известно, Вашингтон объявил границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

По информации источника, расширение шельфа могло произойти по причине желания США получить доступ к месторождениям нефти, газа и минералов для создания автомобильных аккумуляторов.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США и Североатлантический альянс наращивают военное присутствие в высоких широтах Арктики, а также развивают военную инфраструктуру рядом с границами РФ.

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В МИД назвали идею эстонского политика по выборам «пещерной русофобией»
#сша
#политика
#мид
#вс рф
#путин
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#арктика
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В МИД назвали идею эстонского политика по выборам «пещерной русофобией»
МИД назвал пещерной русофобией высказывания Рейнсалу по выборам в России
24 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/iDymax

Предложение политика Эстонии Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для выборов президента РФ в странах Европы идет в русле «пещерной русофобии», которая свойственна западным политикам. Комментарий МИД России передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что заявление такого характера совсем не удивило. В министерстве также отметили, что выборы — это одно из достижений демократии и обратили внимание на то, что эстонский политик намерен лишить граждан России, которые находятся в Европе, права участвовать в управлении государством.

Напомним, руководитель эстонской парламентской партии Isamaa, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента России в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.

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В Германии заявили о незаинтересованности в украинских беженцах

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#выборы
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#мид
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В Германии заявили о незаинтересованности в украинских беженцах
Focus: в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину
24 декабря 2023, 10:47

Фото: iStock/alzay

Шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. Об этом Райц сообщил на YouTube.
Журналист отметил, что больше половины украинцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень, что показало неэффективность интеграционных курсов. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

Он также подчеркнул, что данные факты являются сигналами для немецких властей, чтобы переосмыслить отношение к беженцам из Украины и отправить мужчин-беженцев призывного возраста обратно в их страну.

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Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара
24 декабря 2023, 10:25

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал, что доллар остается чуть ли не единственным инструментом влияния США, однако другие государства все более активно отказываются от него, президент страны Джо Байден сам лишает свою страну этого преимущества.
По словам спикера Госдумы, Вашингтон утратил свое экономическое преимущество, при этом попытки его вернуть, которые заключаются в развязывании вооруженных конфликтов, терактов и войн различного характера, не принесли желаемых результатов. Володин отметил, что в США из-за неэффективности санкций в сторону РФ «в истеричном состоянии угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их несоблюдение».

Он ​также заключил, что наша страна начала процесс перехода на расчеты в национальных валютах с другими странами.

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#сша
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#ес
#рф
#володин
#доллар
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СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море
Mundo: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море
24 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания снимет вето на участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом сообщает газета Mundo.
Отмечается, что при этом испанское государство не будет принимать участие в данной операции. Напомним, сначала Мадрид добивался включения Евросоюза в эту операцию Вашингтона, но в дальнейшем Испания изменила свою позицию без приведения дополнительных комментариев.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#сша
#море
#сми
#испания
#операции
#государство
#ес
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Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату
Президент Аргентины Милей заявил, что все деньги отдаёт сестре
24 декабря 2023, 09:46

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что не знает, сколько он зарабатывает, потому что отдаёт все деньги сестре Карине.
Об этом аргентинский президент рассказал в эфире Canal 13.

«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», —ответил Милей на вопрос о своей президентской зарплате, пишет ТАСС.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций.

Карина Милей является правой рукой нового президента Аргентины. Она была рядом с братом в день инаугурации 10 декабря. В этот же день Хавьер Милей назначил сестру генсекретарем президентской канцелярии, изменив норму, запрещающую назначать родственников на госдолжности.

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#аргентина
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#зарплата
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Байден заявил, что не просил Нетаньяху прекратить огонь в Газе
24 декабря 2023, 09:25

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.
«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.
Байден отметил, что телефонный разговор с Нетаньяху был долгим и его характер походил на частную беседу.

Пресс-служба Белого дома заявила, что президент США говорил о необходимости защиты гражданского населения. Лидеры двух стран обсуждали необходимость освобождения заложников. Лидеры договорились и дальше продолжать регулярные двусторонние консультации.

Сообщалось, что Нетаньяху заявил во время телефонного разговора с Байденом, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.

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Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ

Хуситы направили две ракеты в Красное море
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#джозеф байден
#сша
#израиль
#палестина
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Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ
24 декабря 2023, 09:12

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, который предусматривает финансирование государственных СМИ, которые новая власть делает попытки взять под контроль.
РИА Новости сообщает, что в среду министр культуры и национального наследия подписал заявления на увольнения председателей правлений Польского телевидения, Польского радио, а также Польского информационного агентства.

Вместе с этим министр назначил новые наблюдательные советы. Их будет формировать новые правления общественных СМИ.

«Я решил наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, куда вошли 3 млрд злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - сообщил Дуда в социальной сети X.
В данный момент вместо новостного канала Польского телевидения работает канал tvp1, где показывают в основном художественные фильмы. Нет доступа и к новостному сайту Польского телевидения www.tvp.info.

Ранее сообщалось, что новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.

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