«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки

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Президент США Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства, сообщает ABC News.
«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», – сказал нынешний глава Белого дома.
При этом он выразил уверенность, что Господь не снизойдет.
Он добавил, что руководство Демократической партии в Палате представителей и Сенате просит его не уходить из гонки.
Ранее Байден пообещал победить на президентских выборах в ноябре, несмотря на неоднократные призывы отказаться от борьбы за этот пост.
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