Байден заявил, что Штаты не хотят конфликта с Китаем

Фото: iStock/ffikretow
Президент США Джо Байден сообщил, что Штаты хотят с Китаем честной конкуренции, а не конфликта.
Так он пояснил свое решение ввести новые таможенные пошлины против КНР.
Байден подчеркнул, что США находятся в более выгодном положении, чтобы выиграть экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, поскольку они инвестируют в американских рабочих.
Он добавил, что китайское правительство много лет вливало государственные деньги в свои компании по всему спектру отраслей — от стали до медицинских масок.
По его словам, Китай субсидирует всю эту продукцию, подталкивая свои компании производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывает излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам, вытесняя других производителей по всему миру.
Читайте также:
США введут санкции против властей Грузии в случае подрыва в стране демократии
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Обнародован новый санкционный список США
Байден подчеркнул, что США находятся в более выгодном положении, чтобы выиграть экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, поскольку они инвестируют в американских рабочих.
Он добавил, что китайское правительство много лет вливало государственные деньги в свои компании по всему спектру отраслей — от стали до медицинских масок.
По его словам, Китай субсидирует всю эту продукцию, подталкивая свои компании производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывает излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам, вытесняя других производителей по всему миру.
Читайте также:
США введут санкции против властей Грузии в случае подрыва в стране демократии
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Обнародован новый санкционный список США
Алёна Самарева