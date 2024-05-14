США могут ввести санкции против властей Грузии

Фото: iStock/designer491
Соединённые Штаты введут санкции против властей Турции, если в стране будет подорвана демократия. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе пресс-конференции в Тбилиси.
Он подчеркнул, что в случае продвижения принятого сегодня закона об иноагентах без согласования с нормали Евросоюза, в результате чего будет подорвана демократия и будут фиксироваться случаи насилия в отношении мирных протестующих, США введут санкции.
Прежде всего речь идёт о финансовых ограничениях и санкциях на поездки в отношении лиц, которые ответственны за эти действия, а также их семей.
Парламент Грузии во вторник, 14 мая, несмотря на протесты, принял законопроект об иноагентах.
Читайте также:
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
Премьер Грузии отказался от визита в США
Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
Прежде всего речь идёт о финансовых ограничениях и санкциях на поездки в отношении лиц, которые ответственны за эти действия, а также их семей.
Парламент Грузии во вторник, 14 мая, несмотря на протесты, принял законопроект об иноагентах.
Читайте также:
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
Премьер Грузии отказался от визита в США
Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
Анастасия Чинкова