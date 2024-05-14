Обнародован новый санкционный список США

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В санкционный список Америки попал один россиянин и три компании, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает госдеп. По данным американского внешнеполитического ведомства, Штаты вводят санкции против гражданина России и трех компаний, которые вовлечены в попытки уклонения от санкций. Они якобы связаны с Дерипаской.
Так, санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения. Среди компаний это — АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».
Такие данные приводятся в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина Штатов списке.
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Так, санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения. Среди компаний это — АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».
Такие данные приводятся в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина Штатов списке.
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Алёна Самарева