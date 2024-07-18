Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы РФ и США контактирую по возможности обмена.