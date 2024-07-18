Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы РФ и США контактирую по возможности обмена.
«Использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно», — заявил Лавров.По словам главы российской дипломатии, российские и американские спецслужбы ищут кандидатов для обмена заключенным с 2021 года, но «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».
По данным следствия, американский журналист Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года в Свердловской области собирал секретные сведенья о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу журналиста состоялось 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно назначено на 13 августа.
Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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