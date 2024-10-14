Байден заявил о готовности переговорам с Россией

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Соединенные Штаты готовы обсуждать денуклеаризацию с Россией, КНР и КНДР без предварительных условий. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил в своем письме президент США Джо Байден.
«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», – написал американский лидер.
Байден сделал это заявление в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации Хиросимы и Нагасаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон, как и Москва, и весь остальной мир, не считает наращивание ядерного вооружения выгодным.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы своего президентского срока Джо Байден сосредоточится на поддержке Украины.
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Александр Климов