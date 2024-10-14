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Байден заявил о готовности переговорам с Россией

Байден: США готовы к переговорам с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия
14 октября 2024, 02:07
kremlin

kremlin

Соединенные Штаты готовы обсуждать денуклеаризацию с Россией, КНР и КНДР без предварительных условий. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил в своем письме президент США Джо Байден.
«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», – написал американский лидер.

Байден сделал это заявление в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации Хиросимы и Нагасаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон, как и Москва, и весь остальной мир, не считает наращивание ядерного вооружения выгодным.



Ранее сообщалось, что в последние месяцы своего президентского срока Джо Байден сосредоточится на поддержке Украины.

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#ядерное оружие
НАТО начнет ядерные учения
НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon на севере Европы
14 октября 2024, 01:46

Фото: istockphoto/RomanBabakin

НАТО начнет ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в ходе которых будет проверит применение ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
В них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран-членов Альянса и различные типы самолетов, включая бомбардировщики, самолеты-разведчики и средства радиоэлектронной борьбы. Учения будут проходить на территории Бельгии, Нидерланд и акваторией Северного моря в течение двух недель.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о целях учений НАТО. По его словам, они готовятся для поражения российский целей в рамках ограниченной ядерной войне в Европе.

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Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН
ЦАХАЛ отказался признавать вторжение на базу миротворцев ООН штурмом
14 октября 2024, 00:58

Фото: iStock/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не рассматривает вторжение на базу миротворцев ООН как «штурм». Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, сообщает газета Haaretz.
«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», – сказал он.

Израильские военные подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) от действий ЦАХАЛА».

Израильские танки вошли на базу ВСООНЛ ранним утром 13 октября, разрушив главные ворота. Боевые машины покинули базу примерно через 45 минут после протеста миротворцев.

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#израиль
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#ливан
#военные
#танки
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Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане
14 октября 2024, 00:20

Фото: istock/CatEyePerspective

Израильские танки вторглись на базу миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом миссия сообщила на своем канале в Telegram.
Согласно сообщению, примерно в 4:30 утра 13 октября два танка «Меркава» Армии обороны Израиля вошли на территорию базы, разрушив главные ворота. Танки покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест в связи с тем, что присутствие израильских солдат угрожает миротворцам. Кроме того, впоследствии огонь ЦАХАЛа наполнил базу дымом и ранил 15 миротворцев.

10 октября ЦАХАЛ атаковал штаб миротворцев ВСООНЛ. В общей сложности три авиаудара были нанесены по позициям миссии, в том числе один удар пришелся по наблюдательной вышке, в результате чего были ранены два миротворца.

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#танки
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В Конгрессе рассказали о главной проблеме американцев
Джонсон: главная проблема американцев – высокая стоимость жизни
13 октября 2024, 23:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Главной проблемой для американцев является высокая стоимость жизни. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью NBC News.
Он отметил, что иммиграционный кризис также входит в список основных проблем. По словам спикера, ответственность за обозначенный вопрос лежит на Камале Харрис, нынешнем вице-президенте и кандидате на пост лидера США от Демократической партии.

Еще одной серьезной проблемой Джонсон назвал слабость страны на мировой арене. Он добавил, что в этом также виноваты Харрис и президент Джо Байден.

Ранее российский блогер, живущая в Лос-Анджелесе, Нелли Андерсон заявила, что американцы боятся болеть из-за высокой стоимости медицинского обслуживания.

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#сша
#камала харрис
#джозеф байден
#медицина
#президент
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Медведев пригрозил Польше новым разделом
13 октября 2024, 23:18

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Польше новым разделом. Об этом он сделал заявление в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал угрозу польского генерала Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург, если российские войска перейдут литовскую границу. Медведев призвал военачальника не «будить зверя».

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» – высказался политик.

Ранее заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что угроза Польши напасть на Санкт-Петербург является провокацией. По его словам, западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.

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#польша
#санкт-петербург
#дмитрий медведев
#россия
#совбез
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Конгресс: США оказались в самой опасной ситуации со времен Второй мировой
Джонсон: главная проблема США — высокая стоимость жизни и открытые границы
13 октября 2024, 23:04

Фото: istock/YayaErnst

Основной проблемой для американцев по-прежнему является высокая стоимость жизни. За ней идут миграционный кризис и слабость США на международной арене. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.
«Первое, о чем беспокоятся все, — это стоимость жизни. Потом идет вопрос с широко открытыми границами. Камала Харрис позволила этой катастрофе разрастись», — сказал он.

Джонсон отметил, что американцы в демократических штатах и колеблющихся регионах разделяют эту точку зрения. Он также добавил, что слабость США на международной арене — еще одна серьезная проблема, которую Джонсон связал с президентом Джо Байденом и его напарницей Камалой Харрис.
«Это привело нас в самую опасную ситуацию со времен Второй мировой войны. Это важно для людей», — подытожил спикер.

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#сша
#экономика
#камала харрис
#джозеф байден
#деньги
#кризис
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КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе
КНДР привела в боевую готовность приграничную артиллерию против Южной Кореи
13 октября 2024, 22:07

Фото: istock/DedMityay

Генштаб КНДР народной армии приказал подготовить приграничные артиллерийские части к боевым действиям против Южной Кореи. Об этом сообщило 13 октября радио «Голос Кореи».
По данным радиостанции, информацию передал представитель министерства обороны КНДР. В заявлении уточняется, что 13 октября представитель министерства сообщил о приказе Генштаба о необходимости подготовки приграничных артиллерийских частей к стрельбе.

Ранее Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, через Центральное телеграфное агентство Кореи предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников не должен быть проигнорирован, иначе последствия будут катастрофическими. По ее мнению, Южная Корея до сих пор не понимает, насколько серьезна ситуация.

Также министерство иностранных дел КНДР заявило, что в случае повторного вторжения БПЛА, северокорейские военные применят все возможные средства против южнокорейских нарушителей.

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#военные
#бпла
#южная корея
#кндр
#конфликт
#граница
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Байден всё же решил посетить Германию на предстоящей неделе
Spiegel: Байден посетит Германию на следующей неделе
13 октября 2024, 21:37

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден собирается посетить с рабочим визитом Германию на предстоящей неделе. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Отмечается, что в рамках визита Байден хочет провести переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Встреча планируется на 18 октября.

Как пишет издание, немецкое правительство и правоохранительные органы в преддверии визита американского лидера прорабатывают концепцию обеспечения безопасности.

По данным источников издания, программа Байдена будет заметно сокращена.

Ранее 8 октября Байден решил отложить запланированную на 10-15 октября поездку в ФРГ и Анголу в связи с приближающимся к Штатам сверхмощным ураганом «Милтон». Из-за этого же была отменена назначенная на 12 октября встреча контактной группы по военному содействию Украине на авиабазе Рамштайн.

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#германия
#джозеф байден
#сша
#олаф шольц
#политика
#переговоры
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«Европа не имеет преимуществ»: на Западе заговорили о крахе амбиций ЕС
Bloomberg: у ЕС почти нет времени, чтобы сохранить место в жестоком мире
13 октября 2024, 21:16

Фото: istock/sinonimas

Европейский союз находится на грани важного переломного момента, и времени у Европы почти не осталось, чтобы сохранить место в жестоком и стремительно меняющемся мире. Об этом сообщает 13 октября новостное агентство Блумберг.
«У Евросоюза почти не осталось времени, чтобы сохранить свое место в жестоком мире», — гласит заголовок статьи.

Агентство отмечает, что сочетание политического тупика, внешних угроз и экономического спада грозит разрушить все амбиции ЕС. В частности надежду стать самостоятельной глобальной силой. Это заставляет страны Евросоюза защищать собственные интересы, а не союза.

В статье упоминается, что у США и Китая тоже есть свои проблемы, но у них есть системы, которые централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.
«Европа не имеет ни одного из этих преимуществ», — делают вывод в статье.

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#ес
#евросоюз
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