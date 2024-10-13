Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

Фото: сайт НАТО
Ядерные учения НАТО должны стать сигналом для России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Корочтенко, сообщает РИА Новости.
По его словам, ядерные учения призваны показать Москве, что Запад готов к ограниченной ядерной войне в Европе, даже в условиях грядущего изменения ядерной доктрины.
Он дал понять, что новый глава Североатлантического альянса станет «генеральным секретарем по ограниченной ядерной войне в Европе». По мнению аналитика, в этом случае европейские государства будут выступать в роли абсолютных заложников политики США.
Ранее, 25 сентября, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. В обновленной версии документа предлагается рассматривать любое нападение на Россию со стороны неядерного государства как совместное нападение на Россию при поддержке или участии ядерных государств. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию.
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«Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу"», – объяснил Коротченко.
Он дал понять, что новый глава Североатлантического альянса станет «генеральным секретарем по ограниченной ядерной войне в Европе». По мнению аналитика, в этом случае европейские государства будут выступать в роли абсолютных заложников политики США.
Ранее, 25 сентября, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. В обновленной версии документа предлагается рассматривать любое нападение на Россию со стороны неядерного государства как совместное нападение на Россию при поддержке или участии ядерных государств. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию.
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Александр Климов