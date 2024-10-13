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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли конфликт с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
Дотком заявил, что Украина и НАТО проиграли прокси-войну против России, которая велась от имени США.
Ранее Дотком заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени. До этого он сообщил, что Украина уже проиграла России в этом конфликте, но мировые издания смогут написать об этом только после президентских выборов в США.
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«Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли. Зеленский на пути на выход», – написал он.
Ранее Дотком заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени. До этого он сообщил, что Украина уже проиграла России в этом конфликте, но мировые издания смогут написать об этом только после президентских выборов в США.
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Александр Климов