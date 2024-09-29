Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана

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Президент США Джо Байден заявил, что на границе Израиля и Ливана должно быть установлено прекращение огня. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.
«Пришло время для прекращения огня», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана.
Американский лидер также отметил, что Вашингтон ответил на попытки атаковать ракетами американские военные корабли в Красном море.
Ранее Джо Байден убийство отставку лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой справедливости. Он выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.
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