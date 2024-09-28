Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирном плане Китая и Бразилии

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирную инициативу Бразилии и Китая «по-хамски». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он процитировал высказывания Зеленского о мирных планах стран по урегулированию конфликта на Украине.
По словам министра, подобные заявления неуместны.
Ранее, мирное предложение Китая и Бразилии по украинскому конфликту было одобрено более чем 110 странами.
Зеленский раскритиковал предложение, назвав его деструктивным.
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«Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», – напомнил Лавров.
По словам министра, подобные заявления неуместны.
Ранее, мирное предложение Китая и Бразилии по украинскому конфликту было одобрено более чем 110 странами.
Зеленский раскритиковал предложение, назвав его деструктивным.
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Александр Климов