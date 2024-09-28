В ООН призвали к отмене права вето

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Мексика выступает за дальнейшее существование ООН как института, но требует полной отмены права вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), а до этого – ограничения данного права при рассмотрении ряда преступлений. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах», – сказала она.
Он подчеркнул, что вето будет способствовать навязыванию «фракционных и постыдных геополитических интересов». По словам министра иностранных дел, ООН слаба как организация и «не справляется» со своей миссией по предотвращению военных конфликтов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, злоупотребляющие правом вето в Совете Безопасности ООН, часто наносят ущерб своей репутации.
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Александр Климов