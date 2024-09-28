Лавров назвал ударом по репутации злоупотребление правом вето в ООН

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Страны, злоупотребляющие правом вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), часто бьют по своей репутации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его словам, в некоторых случаях можно предложить ввести санкции против тех, кто игнорирует требования Совета Безопасности, «но и это тоже будет заветировано». Министр подчеркнул, что «если зайти слишком далеко», то Соединенные Штаты наложат вето на все, что связано с приостановкой поставок оружия.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба лишить Россию места в Совете Безопасности ООН.
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Александр Климов