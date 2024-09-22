Мировые лидеры призвали к долгосрочному миру на Украине

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Президент США Джо Байден, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в совместном заявлении по итогам встречи подчеркнули необходимость долгосрочного мира в Украине, передает РИА Новости.
В документе мировые лидеры подчеркнули необходимость всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с целями и принципами международного права и Устава ООН.
В то же время о России в документе не говорится.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявления о возможности урегулирования украинского конфликта. По ее словам, урегулирование украинского кризиса невозможно без учета интересов России, в то время как Киев и Запад не заинтересованы в мире.
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«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», – упоминается в заявлении.
В то же время о России в документе не говорится.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявления о возможности урегулирования украинского конфликта. По ее словам, урегулирование украинского кризиса невозможно без учета интересов России, в то время как Киев и Запад не заинтересованы в мире.
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Александр Климов