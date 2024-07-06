NYP: врач Байдена приглашал в Белый дом невролога, лечащего болезнь Паркинсона

Фото: сайт Кремля
Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор приглашал в Белый дом одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона. Об этом сообщает New York Post, опираясь на данные из журнала визитов. Уточняется, что встреча О'Коннора с доктором Кевином Каннардом состоялась еще в начале 2024 года.
По информации издания, Белый дом не сообщал о визите этого специалиста и также не давал информации о целях встречи.
В феврале 2024 года лечащий врач Байдена по итогам регулярного осмотра заявил, что президент здоров для исполнения своих обязанностей. В то же время на призывы добавить в тест оценку умственных способностей в Белом доме ответили, что это излишне, так как Байден контролирует ситуацию и работоспособен.
Читайте также:
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден заявил о наличии «планов преемственности»
Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах
«Вероятнее всего они говорили о Байдене. Он должен заниматься только президентом и его семьей», — сообщил NYT бывший врач Обамы и Трампа Ронни Джексон.
В феврале 2024 года лечащий врач Байдена по итогам регулярного осмотра заявил, что президент здоров для исполнения своих обязанностей. В то же время на призывы добавить в тест оценку умственных способностей в Белом доме ответили, что это излишне, так как Байден контролирует ситуацию и работоспособен.
Читайте также:
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден заявил о наличии «планов преемственности»
Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах
Данил Пономарев