«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях

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Иран пригрозил напасть на Иорданию, если та «попытается вмешаться» в атаку Тегерана на Израиль. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на информационное агентство Fars.
«Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станет следующей целью», – заявил источник агентства.
Источник добавил, что Иран направил «необходимые предупреждения» Иордании и другим странам Ближнего Востока в преддверии операции.
Ранее Израиль заявил, что Иран ожидают последствия. Ответ Израиля будет решительным и ясным, объявило правительство страны.
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Александр Климов