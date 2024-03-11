Байдена не уважают в мире, считают две трети американцев

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Две трети жителей Америки считают, что Джо Байден не пользуется уважением лидеров других стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Лишь треть американских граждан довольна позицией США на мировой арене и воспринимает Джо Байдена как сильного лидера, вызывающего уважение у представителей прочих держав. Две трети американцев высказали глубокое разочарование как самой политической фигурой президента, так и положением США во время его правления.
Согласно данным опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation, число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом. В указанный период времени так высказывалось 58% опрошенных, в 2024 году подобное мнение разделяют всего 37%.
Опрос также показал, что только 42% американцев уверены, что другие страны доброжелательно относятся к Америке. Это самый низкий показатель с февраля 2017 года.
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Согласно данным опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation, число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом. В указанный период времени так высказывалось 58% опрошенных, в 2024 году подобное мнение разделяют всего 37%.
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Мария Федоровцева