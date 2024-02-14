Сенатор Джабаров счёл Байдена главной угрозой для мира

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о том, что президент США Джо Байден представляет опасность для всего мира, поскольку в силу возрастных изменений уже не способен контролировать себя.
«Деменцию Байдена замечают почти все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия», — поделился в беседе с NEWS.ru Джабаров.Он выразил надежду на то, что в США есть системы безопасности и контроля, которые, в случае спонтанного решения президента, способны вовремя сработать и обезопасить всех.
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Мелисса Тимофеева