Генпрокурор Западной Вирджинии: Байден не в состоянии выполнять свои обязанности

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Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис официальное обращение с призывом признать главу Белого дома Джозефа Байдена профессионально непригодным и не способным выполнять свои обязанности.
Генпрокурор предлагает Камале Харрис воспользоваться своими должностными полномочиями в соответствии с 25-ой поправкой. Согласно этому правовому акту, вице-президент может взять на себя выполнение части обязанностей главы государства в случае, если действующий лидер является недееспособным. Морриси уверен, чт сейчас наступил именно такой случай. В доказательство своей правоты он привёл несколько эпизодов, когда преклонный возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными лидерами.
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Александр Бойцов