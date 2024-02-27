Минфин США сделал неожиданное заявление о замороженных российских активах

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В министерстве финансов США сделали неожиданное заявление, связанное с конфискацией замороженных зарубежных российских активов. Глава ведомства Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае каких-либо действий с суверенными средствами.
Кроме того, глава Минфина США признала, что в G7 пока не выработала предпочтительной стратегии мероприятий по конфискации замороженных активов РФ. Она только сказала, что хотела бы, чтобы страны «семёрки» и их союзники действовали в этом вопросе сообща. Очевидно, единство по поводу возможной конфискации активов ещё не достигнуто.
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Александр Бойцов