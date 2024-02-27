AFP: США поддержали идею Парижа об отправке войск на Украину

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В Европе несколько недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
Напомним, в ходе прошедшей в Париже пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон сделал много резких заявлений в отношении России. Он заявил, что российская армия должна потерпеть поражение ради безопасности Европы, призвал создать коалицию по поставке оружия на Украину, а на вопрос об отправке европейских войск в зону спецоперации ответил, что это не исключено.
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Евгения Парфентьева