Трамп раскрыл планы на третий президентский срок: «Имею право»
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность своего избрания на третий срок, несмотря на запрет в Конституции. Об этом он заявил на мероприятии по вопросам энергетики в Корпус-Кристи.
Американский лидер отметил, что такой исход был бы справедливым. По его мнению, в 2020 году, когда на выборах победил Джо Байден, демократы «мошенничали вовсю» с результатами голосования.
«Время летит, прошло чуть больше года. <...> Может, мы останемся еще на один срок. <...> Мы имеем на это право», — сказал Трамп.Он назвал многих известных демократов сумасшедшими, а также призвал своих сторонников постараться обеспечить победу республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. В это время будет полностью переизбираться Палата представителей и треть Сената.