Трамп раскрыл планы на третий президентский срок: «Имею право»

28 февраля 2026, 08:19

Трамп заявил, что может баллотироваться на третий президентский срок

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность своего избрания на третий срок, несмотря на запрет в Конституции. Об этом он заявил на мероприятии по вопросам энергетики в Корпус-Кристи.





Американский лидер отметил, что такой исход был бы справедливым. По его мнению, в 2020 году, когда на выборах победил Джо Байден, демократы «мошенничали вовсю» с результатами голосования.

«Время летит, прошло чуть больше года. <...> Может, мы останемся еще на один срок. <...> Мы имеем на это право», — сказал Трамп.