Россия ударит по Франции и Британии в случае передачи Украине ядерного оружия
Передача Украине ядерного оружия может привести к прямому столкновению России, Великобритании и Франции. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.
В публикации отмечается, что предоставление Киеву ядерных боеголовок изменило бы характер конфликта и создало риск его резкой эскалации. По мнению авторов материала, такой шаг стал бы «преимуществом для Москвы», которая, опираясь на обновленную ядерную доктрину, получила бы основания для применения тактического или стратегического оружия против Франции и Великобритании.
Издание подчеркивает, что в случае подобного развития событий Европа может оказаться в «точке невозврата». В конфликт между государствами, обладающими ядерным оружием, окажутся вовлечены и США, что существенно повысит уровень глобальной угрозы.
