Зеленский признался, что готов встретиться с Путиным, но не уступит Донбасс
Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркнул, что не намерен уступать Донбасс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
Владимир Зеленский отметил, что готов к переговорам и сделает всё возможное для достижения мира. При этом он заявил, что территориальные уступки по Донбассу невозможны.
По словам главы киевского режима, США оказывают серьёзное давление на Россию. Зеленский добавил, что, по его мнению, именно Вашингтон обладает возможностями для остановки конфликта.
