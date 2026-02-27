Зеленский признался, что готов встретиться с Путиным, но не уступит Донбасс

27 февраля 2026, 11:25

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркнул, что не намерен уступать Донбасс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.